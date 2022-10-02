  • USD: 18,52 - 18,55
  • EURO: 18,14 - 18,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi

Manisa’da, zeytin ve badem ağaçlarına su bulmak için sondaj yapan çiftçi Mustafa Yüksel (40) arazisinde petrol bulmuştu. Birkaç gün önce araziye gelen TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü ekipleri rezerv çalışması için sondaj kuyusu açacakları yeri tespit etti. Sondaj kuyusu için ilk kazma yılbaşında vurulacak.

Ekleme: 2.10.2022 - 09:34 Güncelleme: 2.10.2022 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde geçtiğimiz 29 Mayıs'ta Mustafa Yüksel'e (40) ait zeytin tarlasında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına suyla müdahale etti.

Ancak ham petrolün yandığı alana su sıkılınca yangın daha da alevlendi. İtfaiye ekipleri otların tutuştuğu alanı söndürdü ancak ham petrol ile dolu olan çukurlar 1.5 saat boyunca yandıktan sonra kendi kendine söndü. Türkiye Petrolleri ekibi inceleme yapmak üzere olay yerinden bir numune aldı.

TPAO tarafından alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen siyah sıvının çok kaliteli petrol olduğu belirlendi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne Manisa'daki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

İLK KAZMA YILBAŞINDA VURULACAK
TPAO yetkilileri siyah sıvının çok kaliteli petrol çıkmasının ardından harekete geçti. Birkaç gün önce araziye gelen TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü ekipleri rezerv çalışması için sondaj kuyusu açılacak yeri tespit etti. Tarlanın ortasında belirlenen yeni yere sondaj kuyusu açmak için ilk kazma yılbaşında vurulacak. Rezerv tespitinin ardından 2023'te petrol çıkarmaya başlanabileceği belirtildi. Tarlasında petrol bulunan Mustafa Yüksel'in de başına talih kuşu konmuş oldu.

SABAH gazetesinin haberine göre; Mustafa Yüksel, 'Birkaç gün önce TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü'nden geldiler. Rezerv tespiti için sondaj kuyusu açılacak noktayı belirlediler. Yılbaşına sondaj kuyusunu açıp çalışmalara başlayacaklar. Sondaj sırasında petrol oranına bakacaklar. Tarlamdaki petrol rezervinden ümitli olduklarını söylediler. Onlar için tekrar bir numune çıkardım. O numuneyi de inceleyecekler' diye konuştu.

ADANA'DAKİ PETROLDEN DAHA KALİTELİ
TPAO yetkililerinin Manisa'daki petrolün Adana'daki petrolden daha kaliteli olduğunu söylediğini belirten Yüksel, 'Adana'daki biraz daha suluymuş. Buradaki petrol tam anlamıyla oluşmuş. Arazimin neresini kazarsanız kazın 200 metre derinlikten petrol çıkıyor. O yüzden orta kesimden çalışma yapacaklar' dedi.

MAHALLEMİZE GELİP GİDENLER ARTTI
Haberlerden sonra Yağbasan Mahallesi'ne gelip gidenlerin arttığına dikkat çeken Yüksel, 'Mahallemizden arazi satın almak isteyenler arttı. Benim tarlamı da almak isteyenler oldu. Tarlama bir işadamı talip oldu. 50 milyon dolar teklifte bulundu. Petrol garantisi vermemi istedi. TPAO yetkililerinin rezerv tespit çalışması tamamlandıktan sonra işadamı ile anlaşmak için yeniden oturup konuşacağız' dedi.
Arnavutköy’de İSKİ’nin açtığı çukur kazaya neden oldu
Altılı masa bugün yeniden toplanıyor: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerisini beğendi
Asos'a hava harekatı: 23 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta Eren Abluka sonbahar kış operasyonları başladı
Endonezya Ligi'nde ortalık karıştı: 100'ü aşkın taraftar hayatını kaybetti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete
Mersin'de polisevine saldıran PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye gelişte kullandığı paramotora ulaşıldı!
Almanya'da büyük çöküş: Artan fiyatlar ve hayat pahalılığı Köln'de protesto edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridoru ve esir takası başarısına övgü: Türkiye sayesinde yapıldı
Avrupa tedirginlikle bekliyordu: Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntı durdu
Başkan Erdoğan TBMM'de! 6. Yasama yılı başlıyor...
Bakan Soylu: Mersin'deki polisevi saldırısı Amerika merkezli bir eylem
Savaş bölgesinden sıcak haber! Rus askerleri kıstırıldı
Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı güldürdü: Yeni stadın adını Ayasofya koydular!
Miçotakis'e soğuk duş: ABD üsleri Yunanistan'da krize neden oldu! 'Hata ettik'
Putin dünyaya meydan okudu: Tepkiler peş peşe geldi! ABD'den Ukrayna'ya şok etkisi yaratacak açıklama....
Belediyenin ihmali iki ölüm getirdi: Kardeşinin acısına 10 gün dayanabildi
Adana'da DEAŞ operasyonu! Örgütün sözde 'savaşçı' militanı tutuklandı
Putin'den yeni kararname! 120 bin Rus vatandaşı askere alınacak!
Rusya, Ukrayna'nın bazı bölgelerinin ilhakını kınayan BMGK taslağını veto etti!
Sağanak geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı

Sağanak geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi

Öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Cezaevinden gelen vahşet itirafı

Öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Cezaevinden gelen vahşet itirafı

16 kişinin öldüğü feci kazada acı detay: Perdeyi düzeltirken katliama yol açmış

16 kişinin öldüğü feci kazada acı detay: Perdeyi düzeltirken katliama yol açmış

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı