Asos'a hava harekatı: 23 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde Kandil'in güneyine denk gelen, sınırdan 140 kilometre derinlikteki Asos'a harekat düzenledi.Harekat emrinin verilmesiyle uçaklar yurt genelindeki 3 farklı üsten kalkarak, Irak sınırından 140 kilometre derinlikteki Asos'taki 16 hedefi tam isabetle eş zamanlı vurdu.Operasyonda, barınak, sığınak, mağara, tünel ve mühimmat depolarının yanı sıra örgüt yöneticilerinin sözde karargah olarak kullandığı toplantı yeri de imha edildi.Harekatta sadece teröristler ve onlara ait hedefler vuruldu.Savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, HİK uçağı ile İHA'ların da bulunduğu 10'dan fazla hava aracı da harekatta görev aldı.Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı, açıklama yaptı.MSB, Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK'lı 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Açıklamada ayrıca “Sayının artması bekleniyor” da denildi.