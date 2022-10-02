  • USD: 18,52 - 18,55
  • EURO: 18,14 - 18,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Asos'a hava harekatı: 23 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK'lı 23 terörist, etkisiz hale getirildi.

Asos'a hava harekatı: 23 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 2.10.2022 - 10:34 Güncelleme: 2.10.2022 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Asos'a hava harekatı: 23 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde Kandil'in güneyine denk gelen, sınırdan 140 kilometre derinlikteki Asos'a harekat düzenledi.

Harekat emrinin verilmesiyle uçaklar yurt genelindeki 3 farklı üsten kalkarak, Irak sınırından 140 kilometre derinlikteki Asos'taki 16 hedefi tam isabetle eş zamanlı vurdu.

Sadece teröristler ve onlara ait hedefler vuruldu
Operasyonda, barınak, sığınak, mağara, tünel ve mühimmat depolarının yanı sıra örgüt yöneticilerinin sözde karargah olarak kullandığı toplantı yeri de imha edildi.

Harekatta sadece teröristler ve onlara ait hedefler vuruldu.

Savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, HİK uçağı ile İHA'ların da bulunduğu 10'dan fazla hava aracı da harekatta görev aldı.

23 terörist öldürüldü
Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı, açıklama yaptı.

MSB, Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK'lı 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca “Sayının artması bekleniyor” da denildi.
Arnavutköy’de İSKİ’nin açtığı çukur kazaya neden oldu
Altılı masa bugün yeniden toplanıyor: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerisini beğendi
Asos'a hava harekatı: 23 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta Eren Abluka sonbahar kış operasyonları başladı
Endonezya Ligi'nde ortalık karıştı: 100'ü aşkın taraftar hayatını kaybetti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete
Mersin'de polisevine saldıran PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye gelişte kullandığı paramotora ulaşıldı!
Almanya'da büyük çöküş: Artan fiyatlar ve hayat pahalılığı Köln'de protesto edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridoru ve esir takası başarısına övgü: Türkiye sayesinde yapıldı
Avrupa tedirginlikle bekliyordu: Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntı durdu
Başkan Erdoğan TBMM'de! 6. Yasama yılı başlıyor...
Bakan Soylu: Mersin'deki polisevi saldırısı Amerika merkezli bir eylem
Savaş bölgesinden sıcak haber! Rus askerleri kıstırıldı
Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı güldürdü: Yeni stadın adını Ayasofya koydular!
Miçotakis'e soğuk duş: ABD üsleri Yunanistan'da krize neden oldu! 'Hata ettik'
Putin dünyaya meydan okudu: Tepkiler peş peşe geldi! ABD'den Ukrayna'ya şok etkisi yaratacak açıklama....
Belediyenin ihmali iki ölüm getirdi: Kardeşinin acısına 10 gün dayanabildi
Adana'da DEAŞ operasyonu! Örgütün sözde 'savaşçı' militanı tutuklandı
Putin'den yeni kararname! 120 bin Rus vatandaşı askere alınacak!
Rusya, Ukrayna'nın bazı bölgelerinin ilhakını kınayan BMGK taslağını veto etti!
Sağanak geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı

Sağanak geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi

Öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Cezaevinden gelen vahşet itirafı

Öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Cezaevinden gelen vahşet itirafı

16 kişinin öldüğü feci kazada acı detay: Perdeyi düzeltirken katliama yol açmış

16 kişinin öldüğü feci kazada acı detay: Perdeyi düzeltirken katliama yol açmış

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı