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İngiltere Başbakanı Truss'tan emeklilere destek sözü

Ekonominin büyük hasar aldığını ifade eden İngiltere Başbakanı Liz Truss, "Her zaman en savunmasız olanları destekleyeceğiz, onlar her zaman önceliğimiz olacak." diyerek emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında korunması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Ekleme: 19.10.2022 - 16:25 Güncelleme: 19.10.2022 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
İngiltere Başbakanı Truss'tan emeklilere destek sözü
İngiltere Başbakanı Liz Truss, emeklilerin maaşlarının, ülkede son 40 yılın en yüksek seviyesinde olan enflasyonla uyumlu şekilde artırılmasının planlandığını belirtti.

Truss, hükümetin kamu borçlanmasını yaklaşık 45 milyar sterlin hacminde artıracağı için piyasalarda gerilime neden olan vergi indirimlerinin geri alınmasının ardından parlamentoda ilk haftalık "Başbakana Sorular" oturumuna katıldı.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Liz Truss, konuşmasının başında, vergi kesintilerinin iptali nedeniyle tekrar özür diledi ve hata yaptığını dile getirdi.

Truss, ülkede enerji fiyatlarının daha önce planlandığı üzere iki yıl boyunca değil, sadece gelecek yılın nisan ayına kadar sabit tutulmasına karar verilmesine rağmen, toplumun en savunmasız ve yoksul kesimini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Truss, "Her zaman en savunmasız olanları destekleyeceğiz, onlar her zaman önceliğimiz olacak." dedi.

Ayrıca Truss, emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında korunması konusunda kararlı olduklarını belirterek maaşların enflasyonla uyumlu şekilde artırılmasının planlandığını bildirdi.

"BEN BİR SAVAŞÇIYIM, PES EDEN DEĞİL!"

Oturumda söz alan ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Truss'un başbakanlığını sorguladı ve "Vaatleri bir hafta bile sürmeyen bir başbakanın amacı ne?" sorusunu yöneltti.

Starmer ayrıca Başbakan'ın, Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden aldığını anımsatarak "O (Truss) neden hala burada?" sorusunu sordu.

Bunun üzerine Truss, "Ben bir savaşçıyım, pes eden değil!" yanıtını verdi.

"İNGİLTERE, ÇOK ZOR EKONOMİK DÖNEMLERDEN GEÇİYOR"

İskoç Ulusal Partisi (SNP) milletvekili Philippa Whitford da sterlinin, hükümetin ortaya koyduğu ekonomi politikasının ardından rekor düzeyde değer kaybetmesinin sadece 5 iş günü sürdüğünü ve ekonominin büyük hasar aldığını dile getirdi.

Başbakan'ın neden hala görevde olduğunu soran Whitford, "Seçmenler bu feci hükümet hakkında ne zaman söz sahibi olacak?" diye konuştu.

Milletvekilinin ardından söz alan Truss, İngiltere'nin çok zor ekonomik dönemlerden geçtiğine işaret ederek bu zor dönemlerde ülkesinin çıkarları için zor kararlar aldığını kaydetti.

Truss, hükümetin bu zorlu kışı atlatmak için SNP ile çalışmasının önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

"KUZEY İRLANDA PROTOKOLÜ YASA TASARISINA TAMAMEN BAĞLIYIM"

Truss, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında gerginliğe neden olan Kuzey İrlanda Protokolü'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak ülkesinin, Brexit anlaşmasının parçası olan protokolün tek taraflı olarak değiştirilmesini öngören yasa tasarısına bağlı olduğunu bildirdi.

Truss, "Kuzey İrlanda Protokolü yasa tasarısına tamamen bağlıyım. Herhangi bir müzakere, protokol tasarısındaki aynı pozisyonu yansıtacaktır." ifadelerini kullandı.
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