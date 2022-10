Başkan Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Yakında Meclis'e sunacağız

19 Ekim Muhtarlar Günü Münasebetiyle Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni düzenleniyor. Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Tüm muhtarların 19 Ekim muhtarlar gününü tebrik ediyorum. Yine sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizdeki tüm muhtarlarımıza, millete aşkla sevdayla hizmet ettikleri için teşekkür ediyorum. Kısa bir süre önce maalesef Bartın'daki kömür madeninde meydana gelen felakette ebediyete uğradığımız madencilerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum.Ülkemizin tüm illerinden Ankara'ya teşrif eden binlerce muhtar kardeşlerimizle birlikte şu anda, adeta uçsuz bucaksız, aldığım resmi rakama göre 20 bini aşkın muhtarımız burada.Muhtarlar evinin açılış heyecanını yaşıyoruz. Bu güzel binayı bugünden itibaren tüm muhtarlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bundan sonra muhtarlarımızı Ankara'ya geldiklerinde kalacakları bir yer sağlıyoruz. Bugün ayrıca 100 muhtar hizmet binasının toplu temel atma törenini de gerçekleştiriyoruz. Bu hizmet binalarının temel atmasını yapacak, en kısa sürede inşaatlarını tamamlayıp sizlere vereceğiz. Muhtarlar evinin ülkedeki, tüm muhtar kardeşlerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bu güzel tesisin imarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.Cumhurbaşkanlığı görevini devraltıktan sonra, ülkemize kazandırdıklarımızın biri, muhtar buluşmalarımızdır. Toplam 52 ayrı buluşam gerçekleştirdik. Türkiye'nin her yerinden muhtarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milletin evinde misafir ettik. Bu buluşmalar bir demokrasi bayramına dönüştü.Bana 'muhtar bile olamaz' dediler. Bu başlığı atanlar rezil oldu. Sizler bu kardeşinizi cumhurbaşkanı yaptınız.Muhtarlarla aramızda tesis ettiğimiz bu güçlü bağ daha önce hiçbir siyasetçiye nasip olmamış bir şereftir. Daha önce muhtar kardeşlerimizin yüzüne dahi bakmayanlar bizden sonra muhtarlarımızı hatırladı. Şimdiye kadar sizi görmeyenler şimdi muhtarlarımızı vaat yağmuruna tuttular. Laf olsun diye düzenledikleri birkaç salon toplantısı dışına çıkamadılar. Bizim bu muhabbet iklimimizi asla tesis edemediler.Bu gönül dilini bilmedikleri için muhtarlarımızla samimi bir ilişki kuramıyorlar. Aşkınız coşkunuz için her birinize teşekkür ediyorum.Sevgili kardeşlerim, yönetim sistemimizin çelik çekirderği olan muhtarlarımız, hep beklemek zorunda kaldı. Devletin de siyasetin de kapıları muhtarlarımıza kapalı durumdaydı. Muhtarlarımız mahallesine çözümle dönemezdi. Eski Türkiye'nin muhtarlık makamını gösteren utanç vesikasıdır. Birileri her türlü imkandan faydalanırken, milletimizin kahir ekseriyeti dışlanmıştır. Seneler boyunca yokluğa, yoksulluğa mahkum ettiler. 2002'den sonra siz uç beyleri olan muhtarlarımızı, biz ihmal etmedik.Muhtarlarımızın taleplerini yakından takip etmek için, muhtarlık işleri müdürlüklerinin kurulmasını biz sağladık. Valiliklerde vali yardımcısı, belediyelerde, başkan yardımcısını muhtarlarımızın taleplerini almak üzere sorumlu kıldık. Tüm muhtarlarımıza İçişleri Bakanlığı tarafından tek tip özel muhtar kimliğini de biz düzenledik. En az 1 dönem muhtarlık yapan muhtarlarımıza silah ruhsat harcından muaf tuttuk. Göreve geldiğimizde 97 lira olan muhtar ödeneğini bugün 5500 liraya yükselltik. 220 lira SGK primlerini devlet tarafından karşılanmasını sağladık.Bazı yeni müjdeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlilerini yasal düzenleme aşamasında sona geldik. yakında meclisin takdirine sunacağız. Tüm muhtarlarımızın izin, hastalık gibi durumlarda ödenekleri kesilmeyecek. İçişleri bakanlğımız ve ÖSYM arasında yapılacak protolle muhtar akademsi programını hayata geçiyoruz.Afet sonrası gelen ayni yardımların dağıtımında muhtarların kullanıma yönelik bir modül daha geliştirdik. Tüm muhtarlık binalarındaki elektrik faturlarının ticari tarife yerine konut tarifesinden düzenlenmesi için çalışmalara başladık.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aramıza kimseyi sokmadan dayanışmayı sürdüreceğiz. Türkiye'ye dair hiçbir hedefi olmayanlarla bizim aramızdaki farkı siz de görüyorsunuz. Biz dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu fırtınalı dönemde, ülkemizin esenliği için koşturacak, çalışacak milletimizin hakkını savuncağız. 2023'e giden süreçte de icazeti milletimizden alacağız. Kimsenin karşısında el pençe divan durmayacağız. Bunu da yine siz muhtarlarımızla birlikte omuz omuza gerçekleştireceğiz. Tüm dünyayı kasıp kavuran ekonomik krizi, herkesi derinden sarstığıı dönemde kışın gelmesiyle beraber daha da görüleceği düşünülüyor. Batı doğalgazı düşünürken bizim böyle bir sorunumuz yok. Biz yaptığımız anlaşmalarla daha rahat konumdayız. Sayın Putin açıklama yaptı, Türkiye'yi doğalgaz dağıtım merkezi yapacağız dedi. Bu böyle durupdururken olmuyor. Bu aramızdaki diplomasi ile oluyor. Bunun emarelerini, ekonominin şartları dönüyor, istihdamda tarihin en iyi seviyesindeyiz, turizmde salgının engellediğnin üzerine çıktık.