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Ukrayna: Esir takasıyla 108 kadın serbest bırakıldı!

Rusya-Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi, 108 Ukraynalı kadının serbest bırakıldığını bildirdi.

Ukrayna: Esir takasıyla 108 kadın serbest bırakıldı!
Ekleme: 18.10.2022 - 00:27 Güncelleme: 18.10.2022 - 00:50 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna: Esir takasıyla 108 kadın serbest bırakıldı!
Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile yapılan esir takasında çoğunluğu asker 108 Ukraynalı kadının serbest bırakıldığını bildirdi.

Yermak, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 'Bir başka büyük ölçekli savaş esiri takası bugün gerçekleştirildi. Son derece duygusal ve gerçekten özel. 108 kadını esaretten kurtardık.' ifadesini kullandı.

Ukrayna: Esir takasıyla 108 kadın serbest bırakıldı!

Esir takasında emeği geçenlere teşekkür eden Yermak, 'Şimdi tüm bu kadınlar, tıbbi muayene ve rehabilitasyondan geçecek, akrabalarına, çocuklarına sarılacak ve iyileşecekler. İnsanlarımız evleri olan Ukrayna'ya dönüyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna: Esir takasıyla 108 kadın serbest bırakıldı!

Yermak, serbest bırakılan kadınlardan 37'sinin Azovtsal Fabrikası'nda savaşanlardan, 12'sinin de sivil kökenli olduğunu kaydetti.

Ukrayna: Esir takasıyla 108 kadın serbest bırakıldı!

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna ile yapılan esir değişimi kapsamında, 72 denizci dahil 110 Rus vatandaşının serbest bırakıldığı belirtildi.

Ukrayna: Esir takasıyla 108 kadın serbest bırakıldı!

Vatandaşların Bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova'ya ulaştırılacağı kaydedilen açıklamada, bu kişilere gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı aktarıldı.

Ukrayna: Esir takasıyla 108 kadın serbest bırakıldı!

Rusya ve Ukrayna arasında 11 Ekim'de yapılan esir takasında, 32 Ukrayna askeri serbest bırakılmış, savaşta hayatını kaybeden 62 kişinin cesedi de Kiev yönetimine teslim edilmişti.

Ukrayna: Esir takasıyla 108 kadın serbest bırakıldı
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