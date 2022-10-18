Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak 'Çeçenistan' kararı: Resmen onaylandı

Ukrayna parlamentosu, Çeçenistan'ı "Rusya tarafından işgal edilmiş bölge" olarak tanıdı. Karar 450 sandalyeli parlamentoda 287 Ukraynalı vekilin oyuyla kabul edildi.

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin "Rusya tarafından geçici olarak işgal altına alınmış bölge" kabul edilmesini öngören kararı onayladı.450 sandalyeli Yüksek Rada'da yapılan oylamada, 287 Ukraynalı vekil, kararın kabulü yönünde oy kullandı.Yüksek Rada, Rusya Federasyonu'na bağlı bölgenin adı olan "Çeçenistan Cumhuriyeti" yerine 1990'larda tek taraflı bağımsızlık ilan eden devlete verilen "İçkerya Çeçen Cumhuriyeti" adını kullanıyor.