Mansur Yavaş'a çağrı: Yapamıyorsan bırak suyu da ucuza satarız, metroyu da yaparız!

Özcan, hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini belirtirken, listelerin büyükşehir belediyesinden talep edildiğini söyledi. Mansur Yavaş'a da istifa çağrısında bulunan Özcan 'dedi.Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde suya yüzde 50 indirim yapılmasının ardından ABB, ASKİ'ye kaynak aktarılması gerektiğini belirterek, sosyal yardımların ertelendiğini duyurdu.Bu karara tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara' da bulunan AK Partili 19 İlçe Belediye Başkanı bugün Ayaş'ta basın toplantısı düzenledi.Toplantıda konuşan Hakan Han Özcan, 4 kere reddettikleri kademeli su tarifesinin CHP ve İYİ Parti oylarıyla mecliste kabul edilmesinin ardından özellikle kırsal kesimlerden gelen yüksek fatura şikayetleri nedeniyle suya yüzde 50 indirim talebinde bulunduklarını söyledi.Mansur Yavaş'ın bu kararın ardından sosyal yardımları kestiğini belirten Özcandedi.Özcan, Mansur Yavaş'ı sosyal yardımlarla vatandaşı tehdit ettiğinin altını çizdi.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yavaş'ın belediye kaynaklarını Ankaralıya harcamadığını iddia ederek sözlerine şöyle devam etti:'Personele ayda 120 milyon bütçe ayırılmaktadır. Bu senede 1.5 milyar TL'yi bulmaktadır. Sırf diyet ödemek için personel alınmıştır. Yatırım yapmak hizmet etmek yerine algı yapmak için sosyal medya aktarılan milyonlarca liraya dikkatinizi çekmek isterim. Mansur Yavaş kişisel reklamları için milyonlarca lira harcamaktadır. Ankaralıya harcanması gereken paralar alkış ve beğeni almak için çarçur edilmektedir. Konserlere milyonlarca lira harcanmaktadır.'Özcan, Yavaş'ın seçim öncesi verdiği hiçbir projeyi ise gerçekleştiremediğine vurgu yaptı.'SOSYAL YARDIM BALONU SÖNDÜ'ABB'den sosyal yardımların ertelendiğine dair vatandaşlara atılan mesajlara tepki gösteren Hakan Han Özcanşeklinde konuştu.Özcan 'ifadelerini kullandı. Özcan, sosyal yardım alan vatandaşların listesini ABB'den istediklerini sözlerine ekledi.Mansur Yavaş'ı istifaya davet eden Hakan Han Özcandiye konuştu.