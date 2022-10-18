  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,27 - 18,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kocaeli'de dehşet: Damat, eşi ve kayınpederini öldürdü

Kocaeli Başiskele’de çifte cinayet. Eşiyle boşanma aşamasında olan Ö.S. kayınpederi Şahin Kılıç ve eşi Beyza Sorguç’u silahla vurarak öldürdü.

Ekleme: 18.10.2022 - 17:38 Güncelleme: 18.10.2022 - 17:39 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de dehşet: Damat, eşi ve kayınpederini öldürdü
Kocaeli Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan caddesinde meydana gelen olayda, eşi Beyza Sorguç ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ö.S, bir süredir kendisinden ayrı olan ve babasının evinde kalan eşi ile konuşmak için kayınpederi Şahin Kılıç'ın evine geldi.


Ancak konuşma esnasında çiftin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu öfkelenen Ö.S, yanında getirdiği silah ile art arda ateş etti. Salih Şahin ve kızı Beyza Sorguç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olayı gerçekleştiren zanlı olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerine yapılan kontrollerde öfkeli damadın vurduğu kayınpederi Salih Kılıç ve eşi Beyza Sorguç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı Ö.S sorgusu için emniyete götürülürken, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de dehşet: Damat, eşi ve kayınpederini öldürdü
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bir terör örgütü mensubu teslim oldu!
Maden faciası ardından iktidarı hedef alan muhalefete Hamza Dağ'dan tepki: Acılar üzerinden suistimal siyaseti yürütüyorlar
Mehmet Tevfik Göksu'dan CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanına sert sözler!
HDP'li Pervin Buldan terör propagandası yapan Leyla Güven'i böyle savundu: Tek yaptığı barışı savunmak
Milli teknoloji hamlesinin babası Özdemir Bayraktar vefat yıl dönümünde anılıyor
Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak 'Çeçenistan' kararı: Resmen onaylandı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Hamza Dağ AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Mansur Yavaş'a çağrı: Yapamıyorsan bırak suyu da ucuza satarız, metroyu da yaparız!
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan mesajı: Oldubittiye meydan vermeyiz
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni heden alan DW'yi Almanya'daki nükleer santraller rahatsız etmedi
Altılı masanın adaylık karmaşası sürüyor: Eski CHP'li Barış Yarkadaş Meral Akşener'in aday olabileceğini iddia etti
İşte Bartın'daki maden faciasında tespit edilen son metan gazı oranı! Kara kutudan tüm konuşmalar dinlenecek
İşçilerden Kadıköy Belediyesi ve yetkili sendikaya tepki: Birlik olup yoksullaşmamıza neden oldular
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu! Tahıl koridorunda taşınan yük 7 milyon tonu aştı
Kılıçdaroğlu ABD'deki kayıp 8 saatini açıklayamadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yandaşı TELE 1 arasında bir gönül alma hikayesi! Karşılıklı restleşmeler sonrası röportaj ve reklam...
Avcılar Belediyesi’nde bin 200 personel iş bırakma eylemi başlattı
Taksim'de çarşaflı kadınlara sözlü saldırıda bulunan kadına 4 ay hapis
FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 704 gözaltı kararı
Kış yaklaştığını hissettiriyor! Meteoroloji 4 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı

Kış yaklaştığını hissettiriyor! Meteoroloji 4 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı

Tevfik Özlü: Covid'in ölümcüllük oranı gripten daha düşük

Tevfik Özlü: Covid'in ölümcüllük oranı gripten daha düşük

Süre doldu doluyor! Sürücü belgesi olanlar dikkat

Süre doldu doluyor! Sürücü belgesi olanlar dikkat

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 10 saat su kesintisi yaşanacak (18 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 10 saat su kesintisi yaşanacak (18 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

Eşine mesaj gelen adam çılgına döndü! Yumruk darbelerini durduramadı

Eşine mesaj gelen adam çılgına döndü! Yumruk darbelerini durduramadı

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor