Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve Aydın'da da hissedildi

Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yerin 5.9 kilometre altında gerçekleşen deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi..