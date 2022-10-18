Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve Aydın'da da hissedildi
Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yerin 5.9 kilometre altında gerçekleşen deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi..
Aydın'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.27'de gerçekleşen deprem, İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Yerin 5.9 kilometre altında gerçekleşen depremde can ya da mal kaybı olmadığı gelen ilk bilgiler arasında.
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Yerin 5.9 kilometre altında gerçekleşen depremde can ya da mal kaybı olmadığı gelen ilk bilgiler arasında.
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