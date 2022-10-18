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Dört yaşındaki Naz Gül'ün kahreden ölümü! Kapağı kırık foseptiğe düştü!

Adana'nın Kozan ilçesinde sokakta oynarken kapağı kırık foseptiğe düşen Naz Gül Akduman (4), hayatını kaybetti. Naz Gül Akduman'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ekleme: 18.10.2022 - 21:44 Güncelleme: 18.10.2022 - 21:51 / Editör: Ozge Selin
Dört yaşındaki Naz Gül'ün kahreden ölümü! Kapağı kırık foseptiğe düştü!
Kozan'da bugün saat 12.30 sıralarında sokakta arkadaşlarıyla oynayan Naz Gül Akduman, ortadan kayboldu.

Durumu fark eden ailesi, küçük kızı aramaya başladı.

Naz Gül'ün arkadaşları, kapağı kırık foseptiği gösterip, düşmüş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine aile polise haber verdi.

Dört yaşındaki Naz Gül'ün kahreden ölümü! Kapağı kırık foseptiğe düştü!

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden de vidanjör talep edildi.

Vidanjörle boşaltılan foseptiğe giren ekipler, Naz Gül'ün cansız bedenine ulaştı.

Dört yaşındaki Naz Gül'ün kahreden ölümü! Kapağı kırık foseptiğe düştü!

Naz Gül Akduman'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Dört yaşındaki Naz Gül'ün kahreden ölümü! Kapağı kırık foseptiğe düştü!

Olayla ilgili soruşturma başladı.

Dört yaşındaki Naz Gül'ün kahreden ölümü! Kapağı kırık foseptiğe düştü!

Öte yandan Naz Gül Akduman'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bahçedeki foseptiğin açık olan kapağı ise görevliler tarafından kapatıldı.

Olayla ilgili inceleme çok yönlü olarak sürüyor.

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