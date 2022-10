Başkan Erdoğan, kadın çiftçilerle bir araya geldi!

Başkan Erdoğan, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 81 ilden 120 girişimci kadının katılımıyla düzenlenen 'Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı'na sürpriz katılım gerçekleştirdi. Programın ardından Şeref Kapısı önüne gelen Erdoğan, burada girişimci kadınlarla fotoğraf çektirdi.'BEN DE SİZİN İÇİN BURADAYIM'Daha sonra katılımcı kadınlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, 'Hanımın yerine vekaleten, kendi yerime asaleten geldim.' dedi. Erkek çiftçilere, 'Bugün Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olduğuna göre burada erkeklere bir mesaj var. Erkek çiftçiler siz neredesiniz?' diye seslenen Erdoğan, bir kadının 'Sizin için buradayız' sözleri üzerine, 'Ben de sizin için buradayım.' karşılığını verdi.BAKAN KİRİŞÇİ'YE TALİMATKadınların taleplerini dinleyen Başkan Erdoğan, Sivas'a bağlı Kızılca köyünden Keziban Bulur'un biçerdöver isteği üzerine, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye biçerdöver alınması talimatını verdi.Etkinlik kapsamında sunulacak 'Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları' konulu tiyatro gösterisi için 'Kara Fatma' rolüne giren oyuncu Ümmiye Koçak, Erdoğan'ı kostümüyle karşıladı. Etkinliğe katılan kadınlar, cep telefonlarıyla Erdoğan ile tek tek fotoğraf çektirdi.EMİNE ERDOĞAN'DAN KADIN ÇİFTÇİLERE MESAJEmine Erdoğan, önceden katılacağı bilinen ancak bir rahatsızlığından ötürü katılamadığı 'Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı'na yazılı bir mesaj gönderdi. Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programa gönderdiği mesajda 'Anadolu topraklarının Allah'ın yeryüzüne bir ikramı olduğunu' belirten Emine Erdoğan, 'Toprağa bu nazarla bakmak, onu korumak ve toprağın üzerimizdeki hakkına riayet etmek hepimizin ortak sorumluluğudur' ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, bu hakkın toprağı ekerek, zehirli kimyasal maddeler kullanmayarak ve her şartta doğal yöntemleri tercih ederek ödenebileceğini kaydetti.Tarımın Türkiye'nin en büyük zenginliği olduğuna dikkati çeken Erdoğan, 'En başta su olmak üzere tüm doğal kaynaklarımızı tutumlu kullanarak herkese ilham olacak bir örnek ortaya koyabiliriz. Tarım, ülkemizin en büyük zenginliğidir. Bu zenginliğe olan şükrümüzü, toprağımızın her bir karışını ekerek gösterelim' dedi.'ANADOLU'NUN EMEKTAR KADINLARI TOPRAKLARIMIZIN MUHAFIZI KONUMUNDADIR'Emine Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:'Anadolu'nun emektar kadınları olarak her biriniz, bereket ve nimet fışkıran topraklarımızın muhafızı konumundasınız. Sizlerden bilhassa, toprağımızı kompost gübreyle zenginleştirmenizi ve topraklarımızın geleceğe verimliliğini koruyarak aktarılmasında destek olmanızı istiyorum. İklim değişikliği ile mücadelede yerel tarım faaliyetlerinin çok önemli bir yeri var. Sizler, yerel tarımı yaşattıkça ve tabiata merhametli yaklaşımınızı sürdürdükçe bu ülkenin evlatlarına güzel bir geleceği hazırlıyor olacaksınız. Alın teri ve emek yüklü çalışmalarınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum.'