  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pervin Buldan: Şimdi bizi yok sayanlar kapımızı çalacak

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP’yle yan yana gelmek istemeyenlerin zamanı geldiğinde kapılarını çalacaklarını söyledi.

Pervin Buldan: Şimdi bizi yok sayanlar kapımızı çalacak
Ekleme: 17.10.2022 - 09:22 Güncelleme: 17.10.2022 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Pervin Buldan: Şimdi bizi yok sayanlar kapımızı çalacak
Türkiye 2023 seçimlerine yaklaştıkça siyasette gerilim artıyor.

Özellikle Millet İttifakı'nda aday belirleme sürecinde tartışmalar devam ederken bir yandan da masanın gizli ortağı HDP ile sürtüşmeler yaşanıyor.

Kulislerde adaylık ve bakanlık pazarlıkları konuşulurken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Denizli 4’üncü Olağan İl Kongresine katıldı.

Buldan burada yaptığı konuşmada, gündemdeki konulara değinerek 6'lı masaya mesaj gönderdi.

"Zamanı geldiğinde kapımızı çalacaklar"
Önümüzdeki seçimlerin Türkiye’nin kaderini değiştireceğine dikkat çeken Buldan, "Hem cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçiminde de HDP’nin rolü, misyonu, varlığı oldukça önemli bir yere sahiptir. Şimdi hiç kimse HDP’yle yan yana gelmek istemeyebilir, hiç kimse fotoğraf vermek istemeyebilir ama yeri ve zamanı geldiğinde kapımızı çalacaklarını biliyoruz.

"Bizi yok sayarsanız yolunuz açık olsun"
Kapımızı hiç kimseye kapatmadık. Özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminde belirlenecek olan adayın HDP’nin kriterlerini, ilkelerini, misyonunu göz önünde bulunduran, bunu kabul eden olursa elbette ki diyalog ve müzakere ile seçimlerde ne yapacağımızı, bütün mekanizmalarımızla karar vereceğimizi ifade etmek isterim. HDP’yi yok sayan bir yerden seçimlere yaklaşılırsa o zaman herkesin yolu açık olsun" dedi.

"HDP kendi adayıyla ortaya çıkar"
Buldan sözlerinin sonunda da seçimlerde cumhurbaşkanı adayıyla ilgili şu mesajları verdi:

"HDP kendi adayıyla ortaya çıkar, gümbür gümbür gelir ve gereken oyu da alır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herkesin üzerine büyük bir sorumluluk düştüğünün farkındayız, biz bu sorumluluğu taşıyoruz. HDP özellikle bu değişimin anahtar gücüdür.

Dolayısıyla ben bir kez daha bu seçimlerde herkesin büyük bir seferberlik içerisinde ve büyük bir sorumluluk taşıyarak seçimlere hazırlanmasını, HDP’yi almış olduğu oyların çok çok üzerinde oranlar ve milletvekili sayısıyla parlamentoya taşıma hazırlığının şimdiden yapılması gerektiğini belirtmek istiyorum."
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın kaçak yapı girişimini deşifre etti
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
Başkan Erdoğan Miçotakis'i fırçaladı! NYT kapalı kapılar ardındaki tartışmayı yazdı! Salon buz kesti...
Maden şehitlerinin çocuklarının eğitim masrafları karşılanacak
Fuat Oktay açıkladı: Karadeniz gazı 2023'te evlerde...
Zelenskiy: 'Düşman kentlerimize saldırabilir ama bizi parçalayamayacak'
BioNTech: 2030'dan önce aşıyla kanser tedavisi mümkün
Bakan Dönmez'den Bartın açıklaması
Dilara’dan acı haber geldi! Hollanda 'Fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmişti
İSBİKE istasyonları çöp kutusuna döndü!
KYK borçları için harekete geçildi: Bu hafta Meclis'te görüşülecek
Pervin Buldan: Şimdi bizi yok sayanlar kapımızı çalacak
Enerji krizi Almanya'daki sağlık sistemini de vurdu! Alman Sağlık Bakanı 'Hastaneler kapanabilir' uyarısında bulundu
Gizli tanıktan bomba ifadeler! İşte PKK'nın kuryeleri
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki ayrı patlama
Fahrettin Altun'dan 'yalan makinası' Yunan bakana yanıt: Devlet ciddiyetine davet ediyoruz
Bakan Bilgin, patlamanın yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulundu!
Madencilerin Bartın'daki patlama öncesi çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Maden ocağındaki patlama ile ilgili en ufak hata kusur varsa ortaya çıkacak!
Maden faciasında kahreden fedakarlık: Altı arkadaşını kurtardı diğerleri için geri dönerken hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan tarihi karar! Türkiye'nin utancı müzeye dönüşüyor

Başkan Erdoğan'dan tarihi karar! Türkiye'nin utancı müzeye dönüşüyor

Meteorolojiden İstanbul ve 65 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden İstanbul ve 65 ile yağış uyarısı

Evleri istila etmeye başladılar: Köylüler kabusu yaşıyor

Evleri istila etmeye başladılar: Köylüler kabusu yaşıyor

Beş kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasında dehşete düşüren detaylar: Sürücünün kanında uyuşturucu çıktı

Beş kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasında dehşete düşüren detaylar: Sürücünün kanında uyuşturucu çıktı

Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor