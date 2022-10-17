Pervin Buldan: Şimdi bizi yok sayanlar kapımızı çalacak

Türkiye 2023 seçimlerine yaklaştıkça siyasette gerilim artıyor.Özellikle Millet İttifakı'nda aday belirleme sürecinde tartışmalar devam ederken bir yandan da masanın gizli ortağı HDP ile sürtüşmeler yaşanıyor.Kulislerde adaylık ve bakanlık pazarlıkları konuşulurken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Denizli 4’üncü Olağan İl Kongresine katıldı.Buldan burada yaptığı konuşmada, gündemdeki konulara değinerek 6'lı masaya mesaj gönderdi.Önümüzdeki seçimlerin Türkiye’nin kaderini değiştireceğine dikkat çeken Buldan, "Hem cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçiminde de HDP’nin rolü, misyonu, varlığı oldukça önemli bir yere sahiptir. Şimdi hiç kimse HDP’yle yan yana gelmek istemeyebilir, hiç kimse fotoğraf vermek istemeyebilir ama yeri ve zamanı geldiğinde kapımızı çalacaklarını biliyoruz.Kapımızı hiç kimseye kapatmadık. Özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminde belirlenecek olan adayın HDP’nin kriterlerini, ilkelerini, misyonunu göz önünde bulunduran, bunu kabul eden olursa elbette ki diyalog ve müzakere ile seçimlerde ne yapacağımızı, bütün mekanizmalarımızla karar vereceğimizi ifade etmek isterim. HDP’yi yok sayan bir yerden seçimlere yaklaşılırsa o zaman herkesin yolu açık olsun" dedi.Buldan sözlerinin sonunda da seçimlerde cumhurbaşkanı adayıyla ilgili şu mesajları verdi:"HDP kendi adayıyla ortaya çıkar, gümbür gümbür gelir ve gereken oyu da alır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herkesin üzerine büyük bir sorumluluk düştüğünün farkındayız, biz bu sorumluluğu taşıyoruz. HDP özellikle bu değişimin anahtar gücüdür.Dolayısıyla ben bir kez daha bu seçimlerde herkesin büyük bir seferberlik içerisinde ve büyük bir sorumluluk taşıyarak seçimlere hazırlanmasını, HDP’yi almış olduğu oyların çok çok üzerinde oranlar ve milletvekili sayısıyla parlamentoya taşıma hazırlığının şimdiden yapılması gerektiğini belirtmek istiyorum."