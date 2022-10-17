MasterChef kim elendi, kim gitti? İşte elenen isim...

TV8'in her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi için nefesler tutulmuştu. Yeni sezonuyla da programı ilgiyle takip eden izleyiciler; MasterChef eleme adayları kimler oldu ve elenen isim kim oldu sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, 16 Ekim 2022 MasterChef Türkiye bölümüne dair tüm bilgiler...

MasterChef Türkiye'de beklenen eleme gecesi geldi çattı. Bu akşamki bölümde bir yarışmacı daha hayallerine ve arkadaşlarına veda etti. Söz konusu bölüm sonrası programın takipçileri, kimin elendiğini merak ediyor. İşte, ayrıntılar...MASTERCHEF'TE MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?MasterChef'te son olarak MasterClass oyunu heyecanı yaşandı.MasterChef Türkiye son bölümde Masterclass eğitiminin ardından öğrenilenlerin uygulanacağı bir ödül oyunu oynandı ve en başarılı ürünü ortaya koyan isim ödülün sahibi oldu.HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları Atike, Görkem, Kıvanç, Çağatay, Fatma Nur ve Burak Revanbahş oldu.MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?Sevilen yarışmada elenen isim bu gece belli oldu ve bu isim Çağatay oldu...MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?Mavi TakımAyaz - KaptanMetinÇağatayTayfunYağızKıvançBarışSerpilayKırmızı TakımBurak Kaya - KaptanBüşraGamzeGörkemAtikeFatma NurTolgaBurak