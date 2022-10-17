Fuat Oktay açıkladı: Karadeniz gazı 2023'te evlerde...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bacasız sanayi olarak adlandırdığımız ve ekonomimize önemli bir döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün güçlü performansı ile 2022 yılı sonunda inşallah seyahat gelirlerimizin 37 milyar dolara ulaşarak salgın öncesi dönemin de üzerine çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Oktay '2023 yılı için ihracat hedefi 265 milyar dolar' dedi.Oktay'ın açıklamalarından satır başlıkları:2023 yılında GSYH büyüme beklentisi yüzde 5,0. 2023 yılında işsizlik oranı beklentisi yüzde 10,4. 2023 yılı için ihracat hedefi 265 milyar Dolar, ithalat hedefi 345 milyar dolar. 2023 yılında cari işlemler dengesinin GSYH'ye oranı yüzde -2,5. Önümüzdeki dönemde cari dengede iyileşme bekliyoruz. 2023 yılı merkezi yönetim Bütçe giderleri 4 trilyon 469,6 milyar TL. 2023 yılı merkezi yönetim bütçe gelirleri 3 trilyon 810,1 milyar TL. 2023 yılında bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3,5.ASLAN PAYI EĞİTİMEEğitimi en öncelikli meselemiz olarak gördük. Milli Eğitim Bütçesi'ni 435 milyar liraya yükseltmiş bulunuyoruz. Öğretmenlerin kariyer imkanlarını genişlettik. Eğitim bütçemizi 649.8 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14,5 ile en büyük pay eğitime ayrılıyor.Tüm sağlık personelin ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alındı. Emekli aylıkları da önemli oranda artırıldı. Uzman doktorların emekli maaşlarında 3 bin, diğerlerinin 2435 lira artış yapılmıştır.