Başörtüsü için anayasa teklifinde yeni gelişme! Bakan Bozdağ duyurdu

Başkan Erdoğan, partisinin geçtiğimiz günlerdeki grup toplantısında, başörtüsüyle ilgili, "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısında bulunmuş ve "Ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar, önümüze getirecekler." ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ; 24 ve 41. madde çalışmasının tamamlandığını bildirdi.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni anayasa çalışması ile ilgili, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Başkan Erdoğan'a sunulacak aşamaya gelindi. 24 ve 41. Maddeler üzerinde değişiklikler yapılacak. Bugün ki MKYK toplantısında sunulması istenirse sunarız ama şuan için gündemde yok" dedi."HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldı. Yemin töreninin ardından gazetecilerin yeni anayasa çalışması hakkında sorduğu soruyu yanıtlayan Bozdağ, hazırlıkların tamamlandığını, Başkan Erdoğan'a sunulacağını söyledi.Bakan Bozdağ, "24 ve 41. Maddeler üzerinde değişiklikler yapılacak. Bir takım görüşler çerçevesinde çalışma şekillendi. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bugün ki MKYK toplantısında sunulması istenirse sunarız ama şuan için gündemde yok" ifadelerini kullandı.24 VE 41. MADDE NELERİ İÇERİYOR?24'üncü maddeye "Dini inancı gereğince kimsenin kılık kıyafetine tehdit konulamayacağı" yönünde bir fıkra eklenmesi üzerinde duruluyor.Ailenin korunmasına yönelik düzenlemenin yapılması halinde bu Anayasa'nın "ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41'inci maddesinde gerçekleştirilecek. Maddenin mevcut hali aileyi "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" şeklinde tanımlıyor.Eşler ifadesinin LBGT evliliklerine, sperm bankasından çocuk sahibi olma gibi konulara kapı aralayacağı için yeni bir tanımlama yapılması önerisi tartışılıyor. Bu kapsamda da "eşler yerine "kadın ve erkek" ifadesinin kullanılması üzerinde duruluyor.