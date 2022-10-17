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Aydın açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı...

Aydın açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen ve sürüklenen 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen 1 kişi yakalandı.

Ekleme: 17.10.2022 - 21:25 Güncelleme: 17.10.2022 - 21:27 / Editör: Ozge Selin
Aydın açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı...
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde sığınmacılar bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 75 kişi kurtarıldı.

Didim ilçesi açıklarında da düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, bottaki 12 kişiyi karaya çıkardı, yasa dışı geçişi organize ettiği suçlamasıyla bir kişi de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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