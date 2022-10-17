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Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ekleme: 17.10.2022 - 10:31 Güncelleme: 17.10.2022 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Adana’da terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

11 Ekim'de, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 5 kişinin yakalandığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında aranan 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre; emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu 6 şüpheliden H.Z. (41) ve M.A'nın (21), Suriye'de örgüt saflarında silahlı çatışmalara katıldıkları belirlendi.

Videolarda figüranlık yaptıkları belirlendi
Zanlılardan M.S.H'nin ise örgütün propaganda videolarında figüranlık yaptığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Z, M.A ve M.S.H. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 3 zanlı, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

7 zanlıdan 5’i yakalanmıştı
Polis, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 7 zanlıdan 5'ini yakalamıştı.
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