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Beyaz Gazete
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MHP Lideri Bahçeli Konya'da: Açık ara kazanacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Konya'da 'Aday belli karar net' mitinginde konuştu. Bartın'daki maden patlamasında şehit olan vatandaşlarımıza rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Bahçeli gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Bahçeli Konya'da: Açık ara kazanacağız
Ekleme: 16.10.2022 - 17:01 Güncelleme: 16.10.2022 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
MHP Lideri Bahçeli Konya'da: Açık ara kazanacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndaki mitingde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Amasra'daki gibi böylesi felaketlerin tekrar etmemesi için tedbirler alınacak, yaralar sarılacaktır.

Biz bir avuç kömür için ömür veren fedakar kardeşlerimizin ailelerinin yanındayız.

Türkiye 2023' te iki büyük siyasi ve tarihi süreci yaşayacak. İlki seçimler, ikincisi cumhuriyetin 100. yılı.

Adayımız Erdoğan'dır, açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilecektir.

Türkiye'nin küresel güç mertebesine ulaşması amacıyla geceyi gündüze katan Cumhur İttifakı oldukça, yenilmemizi ve yıkılmamızı hedefleyen her zaman hüsranla tanışacaktır.

'KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ ŞAİBELİDİR'
Kılıçdaroğlu ABD'de 8 saat kayboldu. ABD ziyereti A'dan Z'ye şaibelidir. Cumhurbaşkanı adaylığı için kimlerle temas içinde olduğu, izin ve icazet maksadıyla hangi kapıları aşındırdığı az çok malumunuzdur. Kılıçdaroğlu, zalimlerin içimize sızdırdığı truva atıdır. Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer partileri emperyalizmin maşasıdır

Haçlıların bugünkü ortakları Kılıçdaroğlu ve diğer zillet ortaklarıyla aynı yolun yolcusudur. Ecdadımızın emanetlerini yağma peşinde koşan zihniyet, Kılıçdaroğlu'nu kafese sokmuş, ele geçirmiş, boyunduruk altına almış. Atatürk'ün kurduğu parti rehin edilmiştir.

HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan bugünkü CHP'dir, terörle mücadeleye karşı çıkan bugünkü CHP'dir, FETÖ'ye el uzatan bugünkü CHP'dir. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkan bugünkü CHP'dir.

Bu ittifakın adayı kim olursa olsun Türk milletine sökmez. Hamdolsun bizim adayımız belli kararımız nettir.

Çağrımız herkesedir. Çağrımız önce ülkem ve milletim diyen her kardeşimizedir.
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