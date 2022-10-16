Mersin'de kayalıkların arasında erkek cesedi bulundu!

Mersin'in Çamlıyayla ilçesi Korucak Mahallesi'nde çalılık ve kayalık alanda yerde hareketsiz birinin yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri, Büyükşehir itfaiye arama kurtarma ve Jandarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı kontroller neticesinde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimlik kontrolünde ölen şahsın 59 yaşındaki Şevki K. olduğu öğrenilirken, kalp krizi neticesinde öldüğü ihtimali üzerinde duruldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.