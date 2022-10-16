Bartın'daki maden faciasından geriye acı hikayeler kaldı

Türkiye Amasra'da kayebttiği 41 maden şehidine ağlıyor.Tarihi faciadan yaralı kurtarılan madencilerin tedavileri de dikkatle takip ediliyor.Geride acılı aileler bırakan şehitler toprağa verilip, yaralar sarılırken bir yandan da yürek burkan hikayeler art arda ortaya çıkıyor.Bu hikayelerden birinin kahramanı ise 42 yaşındaki ekipbaşı Yener Saygın.Kahraman madenci Saygın'ın cenazesi Kumluca Merkez Camii'nde yüzlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi.Cenazede Saygın'ın o gün normalde gündüz vardiyasında olduğu ve bir arkadaşı ile yer değiştirip geceye kaldığı ortaya çıktı.Ekipbaşı olarak çalışan ve disiplinli ve sakin yapısı ile tanınan Saygın, patlamanın ilk anlarında 6 arkadaşını dışarıya çıkardı.Kahraman maden işçisi daha sonra diğer arkadaşlarını kurtarmak için harekete geçti.'Arkadaşlarımı bırakamam' diyerek gaz maskesini takıp yeniden aşağı inen Saygın maalesef bir daha geri dönemedi.