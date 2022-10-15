Başkan Erdoğan, maden şehidi Selçuk Ayvaz’ın evini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Selçuk Ayvaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Erdoğan, maden sahasındaki incelemesinin ardından Amasra'ya bağlı Uğurlar köyüne geçti.Başkan Erdoğan, maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden iki çocuk babası 33 yaşındaki Ayvaz'ın annesi Habibe, babası Recep ve kardeşi Suat Ayvaz'a taziyelerini iletti.Erdoğan'ın baş sağlığı dilediği maden şehidinin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.Madenci Ayvaz'ın çocuklarının 3 ve 5 yaşında olduğu, hamile eşi Elif Ayvaz'ın gelecek hafta çarşamba günü üçüncü çocuğunu dünyaya getireceği öğrenildi.MADEN OCAĞINDAKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERDEN SELÇUK AYVAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDITürkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz'ın cenazesi toprağa verildi..Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz'ın cenazesi toprağa verildi.Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Ayvaz'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Uğurlar köyündeki evine getirildi.Burada helallik alınmasının ardından maden işçisinin naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy camisine taşındı. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taziyeleri kabul eden Ayvaz'ın ailesine baş sağlığı diledi..Törende, bir yakını tarafından Ayvaz'ın tabutunun başına getirilen 4 yaşındaki kızı Asel Meva bir süre babasının tabutuna dokundu.Ayvaz'ın cenazesi, Bartın Müftüsü Ömer Keskin'in kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.