Yunanistan tarafından itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.Muğla'nın Marmaris ilçesinde otel, apart, pansiyon ve günübirlik konaklama tesislerinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı. 265 düzensiz göçmen yakalandı, 8 şüpheli gözaltına alındı.