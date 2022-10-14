MasterChef'te Ankara dış oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef son eleme adayları belli oldu...

MasterChef yarışmasında haftanın son takım oyunu yine nefes kesti. Ankara Etimesgut'ta düzenlenen oyunda Türk Devletlerinin bilinen en ünlü yemekleri yapıldı. Konukların değerlendirmesi sonrasında kazanan takım maviler oldu. İşte, MasterChef'te kazanan ve eleme adayları...MASTERCHEF'TE DIŞ OYUNU HANGİ TAKIM, KİM KAZANDI?TV8'in lezzet yarışmasında kıran kırana haftanın son takım oyunu düzenlendi. Öte yandan MasterChef jüri üyelerine de Etimesgut Belediyesi'nden sürpriz hediyeler sunuldu. Üç şefin de büstleri hem şefleri hem de yarışmacıları etkiledi.Ankara'da dış oyun olarak gerçekleşen yarışmada Türk dünyasının efes lezzetleri yapıldı ve konuklar tadım ile değerlendirmeyi yaptı. Oylama sonunda kazanan mavi takım oldu. Günün menüsü şöyle:Beşparmak çorbası (Kırgızistan)Kalecik çöreği (Türkiye)Özbek pilavı (Özbekistan)Lüle kebabı (Azerbaycan)Çak Çak tatlısı (Kazakistan)Kırmızı takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Yarışmacılar bu turda sıfır atık konseptinde yaratıcı tabaklar çıkardı. Son üçe Büşra, Burak, Burak Kaya kaldı ve dokunulmazlık da ilk kez Burak Kaya'nın oldu.Burak Kaya, günün ilk eleme adayını söylerken kendisini potaya sokmak istedi ancak MasterChef jürisi bunun mümkün olamayacağını ve farklı bir isim seçmesini istedi. Oylamada da ismi söylenen Fatma Nur, Burak Kaya'ya şov yaptığını ve ilk fırsatta ne olursa olsun onun adını söyleyeceğinim belirtti.Kaya, Fatma Nur'un sözlerine karşılık, ''Sen çok saygısızsın. Çok ayıp ediyorsun şu anda. Şov yapıyorsun demen çok büyük bir saygısızlık. İzlediğim senelerde kendini potaya gönderdiğini biliyorum, kuralı unuttum.Benim karşımda böyle gülme, doğrusunu sana söylüyorum, dalga geçer gibi duramazsın.'' dedi.13 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARIHaftanın eleme adayları Atike, Görkem, Kıvanç, Çağatay, Fatma Nur ve Burak Revanbahş oldu.