Harçlıklarını biriktirerek yaptı: 1983 model otomobile şaşırtan özellikler

Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde yaşayan Osman Rafet Okur (18), bir projelerine bir yenisini daha ekledi. İnsan taşıyabilen dron ve akıllı köpek kulübesi tasarımından sonra komutla otomobil çalıştırmayı başardı. Yaptığı yazılımla 1983 model Renault Toros marka otomobile sesli komutla otomobili çalıştırma, kapatma, ışıkları yakma gibi özellikler ekledi. Cep harçlıklarından biriktirerek satın aldığı elektronik parçalarla yazılım yapıp otomobile entegre eden genç, cep telefonundan komut vererek otomobili anahtarsız şeklide çalıştırıp kapatabiliyor.Çocukluğun beri elektronik işlere ilgisi olduğunu belirten Okur, 'Yıllardır kapının önünde çalışmaz bir vaziyette duran araba vardı. Bu arabayı önce sanayiden eski araba parçalarıyla parçaları topladım. Kendim çalıştırır vaziyete getirdim. 1983 model otomobile ama yazılım yapabiliriz dedim. Yazılım geliştirme kartlarını kullanarak, kendi yazılımı yaparak bu arabayı hem sesle çalıştırabilir, kapatabilir, farlarını açabilir, kaloriferini kapatabilir vaziyete getirdim. Şu an elimdeki imkanlarla sadece çalıştırıp farları yakabiliyoruz' dedi.Eğitim hayatının yetenekli olduğu bölümün dışında devam ettiğini ifade eden Okur, 'Eğitim hayatım biraz farklı yönde. Üniversitede sağlık bölümüne gidiyorum. Ama kendim ansiklopedi olsun yani internet olsun oradan öğrenerek böyle şeyler yapmaya başladık. Yazılımı da internetten kendim öğrendim hiçbir ders almadan. Elektronik okumayı düşünüyorum ama sınava girince yapamıyorum. Matematik dersim kötü. Diploma sahibi olmasak da eminim ki bir mühendis kapasitesine ulaşacağımı zannediyorum' diye konuştu.Cüneyt Okur, oğlunun keşfedilemeyen bir yetenek olduğunu belirterek, 'Allah herkese böyle çocuklar nasip etsin. Çocuklarımın yapmış olduğu projelerde her zaman arkalarındayım. Hiçbir zaman engellememişimdir. Her zaman yardımcı olmuşumdur. Ama bizim imkanlarımız bu kadar.Böyle çocukları devletimiz sahip çıkarsa daha iyi olur. Bizim parayla bir işimiz yok. Önemli olan bu vatana hayırlı insanlar olması' diye konuştu.