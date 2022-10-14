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CHP’li Milletvekili, CHP’li eski ilçe başkanını hapse attırdı!

Balıkesir CHP Milletvekili Fikret Şahin, Gömeç CHP eski ilçe Başkanı Melih Bağcı’ya hakaret ve tehdit suçlarından dava açtı. Yerel mahkeme Bağcı’yı,22 gün hapis cezasına çarptırdı.

CHP’li Milletvekili, CHP’li eski ilçe başkanını hapse attırdı!
Ekleme: 14.10.2022 - 00:24 Güncelleme: 14.10.2022 - 00:45 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Milletvekili, CHP’li eski ilçe başkanını hapse attırdı!
CHP'li vekil yeni bir skandal ile gündeme geldi! Balıkesir'de yaptığı ilginç hamleler sonrasında gündemden düşmeyen Doktor vekil Fikret Şahin, yol arkadaşı ve kendisine Milletvekilliği kapısını açan, desteğini esirgemeyen eski ilçe başkanını kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle mahkemeye verdi. Yargılama sonrasında CHP'li başkan Melih Bağcı 'tehdit' suçundan ceza aldı. Eski ilçe Başkanı Melih Bağcı'nın 'seninle görüşeceğiz' sözlerini 'siyaseten' sözünü eklemediği için eleştiri olarak görmeyen yerel mahkemenin 'tehdit' suçundan verdiği ceza sonrasında eski Belediye Başkan adayı ve eski ilçe Başkanı Melih Bağcı'nın infaz hükümleri gereğince 22 gün cezaevine gireceği öğrenildi.

CHP’li Milletvekili, CHP’li eski ilçe başkanını hapse attırdı!

İLK TEPKİYİ YİNE CHP KANADI VERDİ

Yaşanan traji komik duruma ilk tepkiyi de yine CHP'liler gösterdi. Namık Havutça skandala, 'CHP'li yol arkadaşlarım. O Balıkesir'in, CHP'nin en genç ilçe başkanlarından, en genç Belediye Başkanı adaylarından. Bütün ailesi annesi, babası, abisi bütün sülalesi bu parti için canını dişine takmış mücadele etmiş, bedeller ödemiş insanlar. Amcası Orhan Bağcı, eski Belediye Başkanımız. Bu devrimci yürekli yiğit delikanlı CHP'li bir Milletvekilinin şikâyeti üzerine ona yaptığı siyasi bir eleştirisi nedeniyle aldığı ceza sonucu 22 Gün cezaevinde yatacak. Sözlerinin başına 'siyasi' ifadesini koymadığı için 'Elbette bunun hesabı sorulacak' dediği için ceza alıyor. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Bu toprakların yiğitleri hiçbir yerde, hiçbir zaman diz çökmedi. Çökmeyecek. Keser döner sap döner, bir gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline' sözleri ile tepki verdi.

CHP’li Milletvekili, CHP’li eski ilçe başkanını hapse attırdı!

'SEÇİLMESİNDE EMEĞİM OLAN BİR KİŞİ TARAFINDAN CEZALANDIRILMAM BENİ ÜZDÜ'

Milletvekili olması için desteklediği Fikret Şahin tarafından açılan dava ve görülen mahkeme sonrası 22 gün ceza alan Melih Bağcı ise konu ile ilgili şu sözleri söyledi: 'Her şeyden önce parti içinde solcu kimliğimle bilinen meseleleri bu kimliğimle yorumlayıp bu doğrultuda tavır alan biriyim. Bu olayda da hem içinde yaşadığım topluma hem de o toplumun oylarıyla göreve gelmiş kamu idaresine saygım doğrultusunda davrandım. Gömeç halkına ait bir alana bir milletvekilinin kayınpederinin konforu için çöküldüğünü, bu çökmenin de bizzat milletvekili tarafından belediye başkanı üzerinde baskı kurularak yapıldığını gördüğüm için sessiz kalmadım. 2007'den bu yana CHP içinde birçok görevde bulundum. İlçe başkanlığı ve yöneticiliği, il başkan yardımcılığı, kurultay delegeliği, belediye başkan adaylığı yaptım. Fikret Bey'in milletvekili adayı olduğu süreçte il yönetiminde görevliydim ve onunla birçok saha çalışmasında bulundum. Bu çalışmalarda O'nun tutarsızlıklarının ve halkımızı irite eden birçok davranışının üzerini örtmek için olağanüstü bir çaba sarf ettim. Seçilmesinde emeğim olan bir kişi tarafından cezalandırılmam elbette beni üzdü ancak ben süreçte yaptığım ve söylediğim her şeyin arkasındayım. Durumu parti kamuoyunun takdirine bırakıyorum'
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