Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! Yer altında işçiler var!

Son dakika bilgisine göre Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldiği öğrenildi. Çok sayıda ambulans sevk edildi. Yer altında işçilerin olduğu bilgisi paylaşıldı. Bartın Valiiği tarafından yapılan açıklamada 18.15 sıralarında eksi 300 kotunda henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Son dakika haberleri... Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında patlama meydana geldi.ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİOlay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan bir patlama olduğunu, patlamanın neden kaynaklı olduğunun henüz net olmadığını söyledi.VALİLİK'TEN AÇIKLAMA!Valilikten de açıklama geldi. Açıklamada patlamanın nedeni ile ilgili henüz kesin bir nedenin belirlenmediği belirtildi.Valilik açıklamasının yanında Vali Nurtaç Arslan da yer altında işçiler olduğunu söyledi.