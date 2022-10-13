Yunanistan'a kaçmak isteyen 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 18'i FETÖ/PDY, 4'ü PKK 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 18'i FETÖ/PDY, 4'ü PKK 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 18'i FETÖ/PDY, 4'ü PKK olmak üzere 22 terör örgütü şüphelisini sınırda yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.