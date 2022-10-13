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Uzman isim 'La Nina'lı yıl olacak' demişti! Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için kritik bir uyarıda bulundu. 5 günlük hava durumu raporu Meteoroloji tarafından yayınlandı. Hava tahmini uyarıları bu hafta sonundan itibaren sağanak yağışların yurt genelinde etkili olması beklendiğini bildiriyor. Öte yandan Hava tahmin uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışlarıyla ilgili tarih vererek "Bu sene 'La Nina'lı bir yıl olacak'" demişti.

Ekleme: 13.10.2022 - 08:48 Güncelleme: 13.10.2022 - 08:51 / Editör: Ozge Selin
Uzman isim 'La Nina'lı yıl olacak' demişti! Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı
METEOROLOJİ'DEN HAFTA SONU UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı. Hava tahmin raporunda hafta sonu için çok önemli uyarılar var. Rapora göre önümüzdeki hafta sonundan itibaren yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Özellikle hafta sonu tüm yurtta etkili olması beklenen yağış, 14 Ekim Cuma gününden itibaren İç Anadolu Bölgesinin bazı yerleri hariç yurdun genelinde yüzünü gösterecek.

YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Sağanak yağışların hafta sonundan itibaren, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu illeri başta olmak üzere yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

Sağanak yağışların, Kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde gök gürültülü şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara, sel ve su taşkınlarına karşı tedbirli olunması konusunda uyardı. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra eseceği bekleniyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIK

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Az bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

'BU YIL LA NİNA SENESİ!'

Bu sene 'La Nina'lı bir yıl olacak' diyen Hava tahmin uzmanı Prof. Dr. OrhanŞen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Sonbaharda kuvvetlenecek ilk baharda zayıflayacak. La Nina Doğu Pasifik'te deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Bu durum dünyada meteorolojik sistemlerin hareket yönlerinde etkili oluyor.' ifadelerine yer verdi.

'DÜNYADA ETKİLİ OLACAK'

Prof. Dr. Şen açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; 'La Nina ve Kuzey Atlantik Salınımı NAO negatif etkisi bu sene dünyada etkili olacak

Bu konuda çalıştırılan önemli yaklaşık 5 nümerik modeli analiz edip yorumladım. La Nina'nın direk etkisi özellikle Kuzey Amerika kıtasında görülüyor. Kutuplardaki polar Vortex'in zayıflaması…'

'SICAKLIKLAR ORTALAMA ÜSTÜ OLACAK'

Türkiye'de bu sonbahar Ekim ve Kasım aylarında sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olacağını belirten Şen 'Yağış ise ortalamanın altında geçecek. Bu tarımsal açıdan önemli.' diye konuştu. Türkiye'de kış mevsimi için ise özellikle Ocak, Şubat ve Mart aylarını işaret eden Şen, şu ifadeleri kullandı; 'Aralık batı bölgelerde sonbahar havasında, Doğuda ise kışın başları gibi.Çok soğuk yok. Ocak Şubat Mart aylarında kış şartları daha belirgin görülecek. Kar yağışı daha çok bu aylarda. Sıcaklıklar ortalama kış sıcaklıklarında olacak 2023'ün ilk 3 ayı.'




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