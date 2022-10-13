Terör örgütünde çözülme sürüyor: 3 terörist teslim oldu
Son dakika haberine göre, Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 terörist Şırnak'taki Hudut Karakoluna teslim oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde teröre göz açtırmazken çaresiz kalan teröristler de teslim olmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin teslim olduğunu duyurdu.
TESLİM OLDULAR
MSB'den yapılan açıklamada 'Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist Habur/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim oldu.' denildi.