Terör örgütünde çözülme sürüyor: 3 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde teröre göz açtırmazken çaresiz kalan teröristler de teslim olmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin teslim olduğunu duyurdu.TESLİM OLDULARMSB'den yapılan açıklamada 'Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist Habur/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim oldu.' denildi.