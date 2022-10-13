MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununu heyecanı!

MasterChef yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi yaşanacak. Programın 11 Ekim Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım kaptanları belli olurken, dokunulmazlığı kazanan takım ise mavi takım oldu. Yarışmanın 12 Ekim Salı günü yayınlanacak yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan isim belli olacakken programı severek takip edenler 'MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?' sorusunayanıt arıyor. İşte, 12 Ekim 2022 MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı detayları...MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANACAK?TV8 ekranlarında yayınlan MasterChef Türkiye programının son bölümünde, mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık oyunu için mücadele verdi. En başarılı yemeği hazırlayan isim Gamze olurken haftanın ilk eleme adayı Görkem olarak belirlendi. Takım içeririsindeki yapılan oylamaya göre ise 2.eleme adayı ise Atike oldu. 12 Ekim Salı MasterChef ikinci dokunulmazlığı alan takım henüz belli olmadı.MASTERCHEF KAPTANLAR BELLİ OLDU!Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin değerlendirmesi ardından Barış, Çağatay, Tayfun, Tolga, Ayaz ve Atike geçer not aldı. Kaptanlık düellosuna ise Ayaz ile Barış çıktı.Peynir koklama ve baharat bilme oyununun sonunda kazanan ve mavi takım kaptanı olan isim Ayaz oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak da Burak Kaya'yı seçti.ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?Metin, Tolga, Gamze, Tayfun, Burak Revanbahş ve Şule eleme potasında yer aldı. Son 3'e kalan Tolga, Burak ve Şule elenmemek için kıyasıya mücadele ederken hayallerin veda eden isim Şule oldu.MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?Mavi TakımAyaz - KaptanMetinÇağatayTayfunYağızKıvançBarışSerpilayKırmızı TakımBurak Kaya - KaptanBüşraGamzeGörkemAtikeFatma NurTolgaBurak