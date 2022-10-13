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MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununu heyecanı!

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde ikinci dokunulmaz heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele verirken en çok oy alan takım mavi takım oldu ve dokunulmazlığın sahibi oldu. MasterChef yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan ikinci isim belli olacak. İşte, 12 Ekim 2022 MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlığı alan takım hakkında merak edilenler...

Ekleme: 13.10.2022 - 01:20 Güncelleme: 13.10.2022 - 01:41 / Editör: Ozge Selin
MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununu heyecanı!
MasterChef yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi yaşanacak. Programın 11 Ekim Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım kaptanları belli olurken, dokunulmazlığı kazanan takım ise mavi takım oldu. Yarışmanın 12 Ekim Salı günü yayınlanacak yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan isim belli olacakken programı severek takip edenler 'MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?' sorusunayanıt arıyor. İşte, 12 Ekim 2022 MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı detayları...

MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANACAK?

TV8 ekranlarında yayınlan MasterChef Türkiye programının son bölümünde, mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık oyunu için mücadele verdi. En başarılı yemeği hazırlayan isim Gamze olurken haftanın ilk eleme adayı Görkem olarak belirlendi. Takım içeririsindeki yapılan oylamaya göre ise 2.eleme adayı ise Atike oldu. 12 Ekim Salı MasterChef ikinci dokunulmazlığı alan takım henüz belli olmadı.

MASTERCHEF KAPTANLAR BELLİ OLDU!

Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin değerlendirmesi ardından Barış, Çağatay, Tayfun, Tolga, Ayaz ve Atike geçer not aldı. Kaptanlık düellosuna ise Ayaz ile Barış çıktı.

Peynir koklama ve baharat bilme oyununun sonunda kazanan ve mavi takım kaptanı olan isim Ayaz oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak da Burak Kaya'yı seçti.

MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununu heyecanı!

ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

Metin, Tolga, Gamze, Tayfun, Burak Revanbahş ve Şule eleme potasında yer aldı. Son 3'e kalan Tolga, Burak ve Şule elenmemek için kıyasıya mücadele ederken hayallerin veda eden isim Şule oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununu heyecanı!

Mavi Takım

Ayaz - Kaptan
Metin
Çağatay
Tayfun
Yağız
Kıvanç
Barış
Serpilay

MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununu heyecanı!

Kırmızı Takım

Burak Kaya - Kaptan
Büşra
Gamze
Görkem
Atike
Fatma Nur
Tolga
Burak
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