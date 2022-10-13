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e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

e-Devlet üzerinden Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemelerini kolayca görüntüleyebilir ve birikmiş alacağınız olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Birçok sigortalı çalışanın, girdikleri yeni işyerlerinde otomatik olarak BES'e dahil olması sonucunda, maaşlarından kesinti yapılıyor. Bunun farkında olmayan kişilerin ise bankalarda paraları her ay birikiyor.

Ekleme: 13.10.2022 - 11:11 Güncelleme: 13.10.2022 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir
Gündelik yaşamı oldukça kolaylaştıran ve artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen e-Devlette aklınıza gelmeyen alacağınız olabilir. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile şahıs ödemelerinde milyonlarca vatandaşın parası birikiyor. Sigortalı çalışanların otomatik olarak dahil edildikleri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile her ay maaştan belirli bir miktar kesinti gerçekleştiriliyor. Çok sayıda kişi bunu bilmiyor ve ilerleyen süreçlerde burada biriken miktar büyük meblağlara ulaşabiliyor.

Bu miktarı sorgulamak için ise e-Devlet BES bakiye sorgulama sayfasına girerek otomatik bireysel emeklilik sekmesini seçerek Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ne kadar paranız biriktiğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca şahıs ödemeleri sayfasına girerek vatandaşlara verilen rapor parası, doğum parası, süt parası, yol yardımı ve cenaze yardımı gibi meblağları da sorgulayabilirsiniz. Burada yatırılan tutarlar belirli bir süre içerisinde çekilmediği zaman ise devlete geri iade ediliyor.

Eğer adınıza ödeme gözüküyor ise size en yakın PTT şubesine giderek burada yatırılan tutarı talep edebilirsiniz.

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir



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