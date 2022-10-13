Bodrum açıklarında 53 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaçak göçmen ve organizatörlerine karşı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışmalarına devam ediyor.Muğla'da Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11 Ekim günü saat 09.25'te Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.53 kaçak göçmen kurtarıldıİhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 53 kaçak göçmeni kurtardı.Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.