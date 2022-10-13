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Başkan Erdoğan Özbek mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü

Başkan Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi kapsamında geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü.

Ekleme: 13.10.2022 - 10:56 Güncelleme: 13.10.2022 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Özbek mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü
IHA'da yer alan habere göre, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) 6'ncı Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirildi. Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde başlayan zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Çin Başkan Yardımcısı Wang Qishan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Vietnam Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan'ın yanı sıra gözlemci üye statüsüne sahip Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko katıldı. Başkan Erdoğan, zirve için geldiği Astana'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Kazakistan'daki temasları çerçevesinde bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir araya gelecek. Başkan Erdoğan'ın Putin ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu ve tahıl koridorunu ele alması bekleniyor.
Astana'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi
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