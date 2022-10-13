Başkan Erdoğan’dan Ankara’nın başkent oluşunun 99. yıl dönümünde mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Erdoğan Twitter üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi;'Millî Mücadele'mizin sevk ve idare merkezi, Cumhuriyetimizin kuruluşunda tarihî önemi haiz Ankara'mızın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Buanlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.'