Ankara'da öldürülen Haydar Can'ın katillerine 15'er yıl ceza

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir parka giden D.G. (12) ve A.T. (13) adlı kız çocuklarının yanına, Mert T. (17) ve Yunus S. (17) geldi. Gençlerin tavırlarından rahatsız olan kız çocukları, aynı parkta bulunan Haydar Can Kılıçdoğan'dan (28) yardım istedi. Haydar Can da, Mert T. ile Yunus S.'nin yanına giderek onları uyardı.Ancak bu uyarıya kızan 2 kişi ile Haydar Can arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Haydar Can, 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Haydar Can Kılıçdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken oto tamircide çalıştıkları öğrenilen Mert T. ile Yunus S., cinayetten tutuklandı. 31 Ekim 2021'de meydana gelen olay sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iki sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Mert T. ve Yunus S. katılırken, taraf avukatları ve Haydar Can Kılıçdoğan'ın anne ve babası da salonda hazır bulundu. Son savunmalarını yapan sanıklardan Mert T., ''.'' diye konuştu.Yunus S. ise “.” dedi.Mahkeme heyeti, suçları sabit görülen suça sürüklenen çocuk sanıklar Mert T. ve Yunus S.'nin yaşlarının 15-18 yaş grubunda bulunması nedeniyle 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi.Kararda takdir ve iyi hal indirimi yapılmadı ve sanıkların tutukluluğunun devamına hükmedildi.Duruşma sonrası DHA'ya konuşan Haydar Can Kılıçdoğan'ın babası Nurettin Kılıçdoğan, “.” dedi.Anne Songül Kılıçdoğan ise “En yüksek cezayla cezalandırılmalarını istedik ama yaşları küçük olduğundan kaynaklı bu cezayı aldılar. Bizim temennimiz hiç içeriden çıkmamalarıdır. Çocuğum toprak altında, hiç suçu günahı yokken gitti. İnsanın canına kıymanın çocuğu, büyüğü, küçüğü olmamalı diye düşünüyorum. Bir insanın canına kastediliyorsa en ağır cezayı almalılar. Daha yüksek cezalar almaları için bir üst mahkemeye müracaat edeceğiz.” diye konuştu.Ailenin avukatı Deniz Can Aydın da sanıkların 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldığını ancak suça sürüklenen çocuk oldukları için kanunda uygulanan indirimle cezanın 15 yıla indirildiğini belirtti.Aydın,dedi.