8 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgüt hiyerarşisi içerisinde çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, ByLock yazışma programı kullanımı şeklinde deliller bulunan 8 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.