Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

Otomobil dünyası şu sıralar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi nöbetinde, buna neden olan ise özellikle kurdaki artış nedeniyle vergisiz fiyatı artan otomobillerde ÖTV'ye baz teşkil eden matrahın çok düşük kalmsaı. Bunun sonucunda da hemen tüm otomobil modellerinin ÖTV oranının yüzde 80 ve üstüne yükselmesi.İlk otomobilini alanlara 5 yıl satmama koşulu ile ÖTV'siz araç satılacağı yönünde sosyal medyada ortaya atılan kampanya ile ilgili kamu tarafında bir çalışma yapılmazken Habertürk'te yer alan habere göre; artan kur ve yurtdışı fiyatları nedeniyle matrah ayarlaması gündeme alındı.Şu anda motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler otomobillerde ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlarda vergi yüzde 45, matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50, matrahı 150 bin TL'yi aşıp,175 bin TL'yi aşmayanlar 60, 175 bin TL'yi aşıp, 200 bin TL'yi aşmayanlar 70, diğer otomobillerde yüzde 80 vergi uygulanıyor. Ancak kur kaynaklı fiyat artışları nedeniyle şu anda sadece 2 otomobil markası yüzde 70 diğerleri yüzde 80 ÖTV oranına ulaştı. Yapılan hesaplamaya göre satış fiyatı 353 bin TL ile 401 bin TL arasında kalan otomobiller yüzde 70'lik ÖTV dilimine giriyor. 401 bin TL'den daha pahalı otomobiller yüzde 80'lik ÖTV dilimine dahil.Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir yandan satışları düşürmeyecek diğer yandan vergi kaybı yaratmayacak formül için kolları sıvamış durumda. İndirim ise tıpkı yılbaşında yapıldığı gibi ÖTV'ye baz teşkil eden matrahın artırılması ile olabilecek. Böylece daha yüksek vergi daha yüksek fiyatlı otomobiller için geçerli olurken diğerlerinde oran düşecek. ÖTV sisteminde en son bu yılbaşında değişiklik yapıldı ve dilim sayısı artırıldı. Edinilen bilgilere göre ÖTV'ye baz teşkil eden matrah artırılarak başta yerli üretim otomobiller olmak üzere 8-9 modelin daha düşük vergi oranlarından faydalanması sağlanacak.Peki yeni matrahlar ne olacak? Henüz bu belli değil. Ancak edindiğimiz izlenim yapılacak değişiklik ile sadece 2 modelin yüzde 70 geri kalan modellerin yüzde 80 ÖTV'ye tabi olduğu sektörde bazı modellerin ÖTV'sinin yüzde 50'ye kadar inebileceği yönünde. Ancak tabii çok fazla araç değil. Diğerlerinde ise oranlar yüzde 60-70 olabilecek.