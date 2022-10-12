  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,02 - 18,05
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

Artan kur ve yurtdışı fiyatları nedeniyle sıfır otomobilde matrah ayarlaması gündeme geldi. ÖTV'ye baz teşkil eden matrah artırılarak başta yerli üretim otomobiller olmak üzere çok sayıda modelin daha düşük vergi oranlarından faydalanması sağlanacak. Yapılacak değişiklik ile bazı modellerin ÖTV'sinin yüzde 50'ye kadar inebileceği ifade ediliyor. İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model...

Ekleme: 12.10.2022 - 12:07 Güncelleme: 12.10.2022 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model
Otomobil dünyası şu sıralar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi nöbetinde, buna neden olan ise özellikle kurdaki artış nedeniyle vergisiz fiyatı artan otomobillerde ÖTV'ye baz teşkil eden matrahın çok düşük kalmsaı. Bunun sonucunda da hemen tüm otomobil modellerinin ÖTV oranının yüzde 80 ve üstüne yükselmesi.

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

İlk otomobilini alanlara 5 yıl satmama koşulu ile ÖTV'siz araç satılacağı yönünde sosyal medyada ortaya atılan kampanya ile ilgili kamu tarafında bir çalışma yapılmazken Habertürk'te yer alan habere göre; artan kur ve yurtdışı fiyatları nedeniyle matrah ayarlaması gündeme alındı.

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

Şu anda motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler otomobillerde ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlarda vergi yüzde 45, matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50, matrahı 150 bin TL'yi aşıp,175 bin TL'yi aşmayanlar 60, 175 bin TL'yi aşıp, 200 bin TL'yi aşmayanlar 70, diğer otomobillerde yüzde 80 vergi uygulanıyor. Ancak kur kaynaklı fiyat artışları nedeniyle şu anda sadece 2 otomobil markası yüzde 70 diğerleri yüzde 80 ÖTV oranına ulaştı. Yapılan hesaplamaya göre satış fiyatı 353 bin TL ile 401 bin TL arasında kalan otomobiller yüzde 70'lik ÖTV dilimine giriyor. 401 bin TL'den daha pahalı otomobiller yüzde 80'lik ÖTV dilimine dahil.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir yandan satışları düşürmeyecek diğer yandan vergi kaybı yaratmayacak formül için kolları sıvamış durumda. İndirim ise tıpkı yılbaşında yapıldığı gibi ÖTV'ye baz teşkil eden matrahın artırılması ile olabilecek. Böylece daha yüksek vergi daha yüksek fiyatlı otomobiller için geçerli olurken diğerlerinde oran düşecek. ÖTV sisteminde en son bu yılbaşında değişiklik yapıldı ve dilim sayısı artırıldı. Edinilen bilgilere göre ÖTV'ye baz teşkil eden matrah artırılarak başta yerli üretim otomobiller olmak üzere 8-9 modelin daha düşük vergi oranlarından faydalanması sağlanacak.

Peki yeni matrahlar ne olacak? Henüz bu belli değil. Ancak edindiğimiz izlenim yapılacak değişiklik ile sadece 2 modelin yüzde 70 geri kalan modellerin yüzde 80 ÖTV'ye tabi olduğu sektörde bazı modellerin ÖTV'sinin yüzde 50'ye kadar inebileceği yönünde. Ancak tabii çok fazla araç değil. Diğerlerinde ise oranlar yüzde 60-70 olabilecek.

Bakanlığın henüz kesin çerçevesi çizilmemiş çalışmasını baz alınarak yapılan tahminlere göre matrah arttığında ÖTV oranı düşecek olan muhtemel modeller şunlar:

FİAT EGEA

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

FİAT EGEA CROSS

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

HYUNDAİ i20

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

HYUNDAİ BAYON

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

TOYOTA COROLLA SEDAN

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

RENAULT CLİO

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

RENAULT TALİANT

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

DACİA SANDERO

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

DACİA SANDERO STEPWAY

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

DACİA DUSTER

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

CİTROEN C-ELYSEE

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

PEUGEOT 208

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

CİTROEN C3

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

OPEL ASTRA

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

VW POLO

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

KİA PİCANTO

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

KİA RİO

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model
ABD Türkiye'ye F-16 satışında şartları kaldırdı Yunan medyası şoka girdi: ABD fiyaskosu
Rusya'dan flaş nükleer açıklaması: Parçası olmak istemiyoruz
Osman Gökçek: İmamoğlu İstanbul'dan bihaber yaşıyor
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'su ' tepkisi!
Anayasa değişikliği 3 maddeye indi! Son rötuşlar yapılıyor: İki maddede değişiklik yapılması gündemde...
Ağustos ayının sanayi üretim rakamları açıklandı
Norveçli kuruluş Yunanistan'ın Adalar oyununu deşifre etti! Türkiye haklı: Lozan ihlali
Kadıköy'deki esrarengiz patlamanın sırrı çözüldü! İsviçre'nin gördüğü en büyük katliamcının dehşet verici hikayesi
Meral Akşener: Kemal Bey aday gibi
100 milyarlık paket esnafa nefes aldıracak! Başvurular başladı
Can Ataklı Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı! 'Boş mağara vuruyorlar hepsi palavra'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın canlı yayında soruları yanıtladı: Cumhurbaşkanı Esed ile görüşecek mi?
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Türkiye’ye F-16 satışında flaş gelişme!
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım: HDP'nin birden fazla bakanlığı olabilir
SGK emekli promosyon tutarlarını açıkladı: İşte güncel emekli promosyon rakamları ve anlaşmalı bankalar!
Schengen vize sisteminde reform! AKPM'de kabul edildi!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan 204 metre yükseklikte önemli açıklamalar: Dünya için örnek
Bakan Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü...
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Kış etkisini göstermeye başladı: Meteoroloji'den sekiz il için uyarı

Kış etkisini göstermeye başladı: Meteoroloji'den sekiz il için uyarı

Araç sahipleri perşembe gününe dikkat: Motorine indirim geliyor

Araç sahipleri perşembe gününe dikkat: Motorine indirim geliyor

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

Mutfak döşemelerinin altından çıktı: Bir anda milyoner oldular

Mutfak döşemelerinin altından çıktı: Bir anda milyoner oldular

'Gizemli mezar' ilçeyi ikiye böldü

'Gizemli mezar' ilçeyi ikiye böldü

Bakanlık açıkladı: İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasında merak edilenler

Bakanlık açıkladı: İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasında merak edilenler