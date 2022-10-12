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Diyarbakır'da 23 ayrı noktada operasyon!

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da sürdürülen Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 Operasyonu'nda 1 adet EYP, 52 bin kök kenevir, 132 bin skunk ile 565 kilogram toz ve kubar uyuşturucu ele geçirildi.

Ekleme: 12.10.2022 - 08:53 Güncelleme: 12.10.2022 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da 23 ayrı noktada operasyon!PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 operasyonu başlatılmıştı.

Diyarbakır Lice İlçesi Birlik mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 23 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde;

1 adet El Yapımı Patlayıcı Düzeneği,
52 bin kök kenevir,
132 bin kök skunk,
440 kg. toz esrar ile 125 kg. kubar esrar ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.


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