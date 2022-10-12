Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenecek zirvelere katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı uçağı 'TUR' ile Astana'ya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan 'TC-TUR' uçağı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na TSİ 12.25 sıralarında iniş yaptı.Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na katılması beklenen Erdoğan'ı Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı. Karşılamada, Kazakistan Dışişleri Başkanı Muhtar Tileuberdi, Kazakistan Sağlık Bakanı Ajar Giniyat, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İşbirliği Özel Temsilcisi Yercan Kazıhanov, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici ve diğer ilgililer de yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana Zirvesi'nde yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek.