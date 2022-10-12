  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,03 - 18,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan İşbirliği Konseyi 4’üncü Toplantısı’na ve Asya’da İşbirliği Konferansı’nın 6’ncı zirvesine katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'da.

Ekleme: 12.10.2022 - 13:33 Güncelleme: 12.10.2022 - 13:35 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenecek zirvelere katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı uçağı 'TUR' ile Astana'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan 'TC-TUR' uçağı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na TSİ 12.25 sıralarında iniş yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı karşıladı
Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na katılması beklenen Erdoğan'ı Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı. Karşılamada, Kazakistan Dışişleri Başkanı Muhtar Tileuberdi, Kazakistan Sağlık Bakanı Ajar Giniyat, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İşbirliği Özel Temsilcisi Yercan Kazıhanov, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici ve diğer ilgililer de yer aldı.

Erdoğan-Putin zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana Zirvesi'nde yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Adalet Bakanlığı harekete geçti! FETÖ'cü Cevheri Güven'in iadesi istendi
Kılıçdaroğlu'nun yapısal reçetesi 'BALON' çıktı: Dünyanın en ünlü iş insanlarından diye tanıtmıştı: Joel Shulman kimdir?
Bakan Dönmez: Türkiye'de doğalgaz transit merkezi kurmak tam teşekküllü çalışma gerektiriyor
Türkiye'nin diplomasi başarıları muhalefeti çıldırtıyor: Nevşin Mengü 'Putin Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için il başkanı gibi çalışıyor'
Putin'den Avrupa'ya enerji sevkiyatına yeşil ışık
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: ABD Putin'e suikast düzenleyebilir
Ankara'da 'su indirimi' kararı mahkemeye taşındı
ABD'nin F-16 kararı Yunanistan'ı karıştırdı! Çipras, Miçotakis'i topa tuttu: Bu ciddi bir yenilgi...
HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'den geri vites: Öyle bir şey demedim
ABD gezisinden veto yiyen fondaş 'TELE 1' ziyaretin perde arkasını ifşa etti: Tam bir fiyasko
ABD Türkiye'ye F-16 satışında şartları kaldırdı Yunan medyası şoka girdi: ABD fiyaskosu
Rusya'dan flaş nükleer açıklaması: Parçası olmak istemiyoruz
Osman Gökçek: İmamoğlu İstanbul'dan bihaber yaşıyor
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'su ' tepkisi!
Anayasa değişikliği 3 maddeye indi! Son rötuşlar yapılıyor: İki maddede değişiklik yapılması gündemde...
Ağustos ayının sanayi üretim rakamları açıklandı
Norveçli kuruluş Yunanistan'ın Adalar oyununu deşifre etti! Türkiye haklı: Lozan ihlali
Kadıköy'deki esrarengiz patlamanın sırrı çözüldü! İsviçre'nin gördüğü en büyük katliamcının dehşet verici hikayesi
Meral Akşener: Kemal Bey aday gibi
Kış etkisini göstermeye başladı: Meteoroloji'den sekiz il için uyarı

Kış etkisini göstermeye başladı: Meteoroloji'den sekiz il için uyarı

Araç sahipleri perşembe gününe dikkat: Motorine indirim geliyor

Araç sahipleri perşembe gününe dikkat: Motorine indirim geliyor

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

Rusya'da Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanmak suç sayılacak

Rusya'da Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanmak suç sayılacak

Twitter kullanıcılarını üzecek haber: Artık ücretli olacak

Twitter kullanıcılarını üzecek haber: Artık ücretli olacak

İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!

İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!