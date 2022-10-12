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Can Ataklı Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı! 'Boş mağara vuruyorlar hepsi palavra'

CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları ve Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin skandal sözler sarf etti. TSK'nın Irak'ta boş mağaraları bombaladığını öne süren Ataklı, "O mağarada 50 kişi vardı diyorlar. Ölü diye envantere geçiriyorlar. Girsene Suriye’ye hadi sıkıyor mu? Çıksana Ege adalarına sıkıyor mu?" ifadelerini kullandı.

Can Ataklı Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı! 'Boş mağara vuruyorlar hepsi palavra'
Ekleme: 12.10.2022 - 01:42 Güncelleme: 12.10.2022 - 01:50 / Editör: Ozge Selin
Can Ataklı Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı! 'Boş mağara vuruyorlar hepsi palavra'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki tahriklerine yönelik kullandığı 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı'yı rahatsız etti.

YouTube kanalı üzerinden bir video yayınlayan Ataklı, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları ve Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin skandal ifadeler kullandı.

Türk askerlerinin Irak'ta boş mağaraları bombaladığını iddia eden Ataklı, 'Irak'ta bombaladık, o kadar öldürdük, sarı torba falan yalan. O da yok ha. Mağara bombalıyorlar. O mağarada 50 kişi vardı diyorlar. Ölü diye envantere geçiriyorlar. Girsene Suriye'ye hadi sıkıyor mu? Çıksana Ege adalarına sıkıyor mu?' dedi.

'HEPSİ PALAVRA'

'Bir gece ansızın gelebiliriz' söyleminin 'palavra' olduğunu öne süren Ataklı, sözlerinin devamında 'Benim zavallı insanıma zavallı bizlere başka edebiyatla beyin yıkamaya çalışıyorlar. Bir gece ansızın girebiliriz, Rusya ile Putin şey arasında ara bulucu biziz. Tahıl şeyini biz yaptık. Ege, Doğu Akdeniz'de haklarımız. Girit'e bilmem ne olursa. Güney Kıbrıs Rumlarına silah verilmesini kabul edemeyiz. Hepsi palavra' ifadelerini kullandı.
Can Ataklı Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı! 'Boş mağara vuruyorlar hepsi palavra'
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