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Bakan Karaismailoğlu İsviçre'de birinci olan Esra Sümeyye Öz'ü kabul etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,PTT'nin üyesi olduğu Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından her yıl gençler için düzenlenen mektup yazma yarışmasını bu yıl Bingöl'den katılan Esra Sümeyye Öz kazanmasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Esra Sümeyye Öz'ü kabul etti.

Ekleme: 12.10.2022 - 14:44 Güncelleme: 12.10.2022 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu İsviçre'de birinci olan Esra Sümeyye Öz'ü kabul etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union-UPU) tarafından İsviçre'de düzenlenen mektup yazma yarışmasında birinci seçilen Esra Sümeyye Öz'ü kabul etti.

PTT'nin üyesi olduğu UPU tarafından her yıl gençler için düzenlenen mektup yazma yarışmasını bu yıl Bingöl'den katılan Esra Sümeyye Öz kazandı.

"SÜMEYYE BİZİ ÇOK GURURLANDIRDI"

Öz'ü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığındaki makamında kabul eden Karaismailoğlu, konuğuyla sürece ilişkin değerlendirmede bulundu. Mektubun hikayesini dinleyen Karaismailoğlu, Öz'ü başarısı nedeniyle tebrik etti. Karaismailoğlu, "Sümeyye bizi çok gururlandırdı, sevindirdi, inşallah bu başarıları devam edecek." dedi.

İsviçre'den birincilik ödülüyle dönen Esra Sümeyye Öz de bu yıl 51'incisi düzenlenen yarışmanın temasının "Etkili Birine İklim Krizi Hakkında Neden ve Nasıl Harekete Geçilmesi Gerektiğini Anlatan Bir Mektup Yaz" olarak belirlendiğini belirterek, "Benim ilk öğretmenim annem. O yüzden benim için en etkili kişi annemdir. Mektubumu ona hitaben yazdım." diye konuştu.

"BİR ANNE BİR EVLADI, BİR EVLAT BİR TOPLUMU DEĞİŞTİRİR"

Dünya genelinde 9-15 yaşındaki gençlerin katıldığı yarışmada PTT Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı personelinden oluşan komisyon üyelerince Türkiye genelinde 110 mektup arasında dereceye giren ilk 3 eser belirlenmişti. Birinci eserin tercümesi ise Fransızca'ya çevrilerek UPU Uluslararası Büroya iletildi.

UPU nezdinde de birinciliğe layık görülen Öz'e, altın madalya ve sertifika verildi.

Öz'ün mektubundan bazı bölümler, UPU binasında bugüne kadar yarışmayı kazanan mektupların sergilendiği bölüme asıldı.

Söz konusu belgede mektubun şu bölümleri yer aldı:

"Öğretmenim etkili birine mektup yazarak iklim krizine dikkat çekmemi istedi. Bana göre dünyanın etkisi yüksek, en önemli varlığı annelerdir. Anne dünyayı şekillendirir, nesilleri eğitir, toplumları değiştirir. Tüm dünya annelerine sevgi ve saygılarımla başlamak istiyorum. Sevgili anneler, iklim krizi hayatımızda onarılmayacak yaralar açmadan, geri dönüşü imkansız hasarlar bırakmadan bu yıkıma 'Dur!' demelisiniz. Siz annesiniz; anne, çoğaltır, doğurur, eğitir, öğretir, büyütür. Anne var eder, anne yaşatır. Sevgili anneler, unutmayınız ki bir anne bir evladı, bir evlat bir toplumu değiştirir ve etkiler. Annelerin yaşam tarzı, evlatlarının yaşam tarzını belirler. Anneler geleceğe yön çizer."

Kabule, Öz'ün anne ve babası ile PTT Genel Müdürü Hakan Gülten de katıldı.

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