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Bakan Akar, NATO Karargahı'na ulaştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na ulaştı. NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret eden Bakan Akar, farklı faktörler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini ifade ederek, gerek Türkiye'nin savunma ve güvenliği gerekse ittifakın faaliyetleri kapsamında çalışmaların daha büyük hassasiyetle devam etmesinin önemini ifade etti.

Ekleme: 12.10.2022 - 12:06 Güncelleme: 12.10.2022 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar, NATO Karargahı'na ulaştı
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na ulaştı.Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, TMR Başkanı Korgeneral İsmail Üner ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti.

TAHIL KORİDORU, GIDA KRİZİ...

Buradaki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirtti. Yoğun çabalar sonucu oluşturulan "tahıl koridoru" ile küresel gıda krizinin çözümünden rehine takasına, hudutların savunulmasından Karadeniz'de istikrarın sağlanmasına kadar Türkiye'nin gerçekleştirdiği önemli çalışmalara vurgu yapan Akar, farklı faktörler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini ifade ederek, gerek Türkiye'nin savunma ve güvenliği gerekse ittifakın faaliyetleri kapsamında çalışmaların daha büyük hassasiyetle devam etmesinin önemini ifade etti.

TOPLANTIDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gününde gerçekleştirilecek oturumların yanı sıra Ukrayna Savunma Temas Grubu da toplantı yapacak. Akşam da bakanlar çalışma yemeğinde bir araya gelecek. İkinci günde ise NATO Nükleer Planlama Grubu Toplantısı yapılacak ardından Kuzey Atlantik Konseyi Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.
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