Almanya'dan Türkiye'ye rezervasyonlar arttı

Almanya'da kış turizmi için Türkiye'ye yönelik rezervasyonlar ciddi oranda arttı. Ancak toplam rezervasyonlar hala COVID-19 salgını öncesinin altında kalmaya devam ediyor.DRV tarafından Ağustos sonu itibariyle derlenen verilere göre 2022-23 kış sezonu için toplam rezervasyonlar 2018-2019 sezonunun yüzde 33 altında kalmaya devam etti. Ancak reezervasyonlar 2021-22 sezonuna göre ciddi oranda yükseldi.TÜRKİYE'YE REZERVASYONLAR YÜZDE 16 ARTTIMaldivler için yapılan rezervasyonlar COVID öncesinin üzerine dönmeyi başarırken, Türkiye'ye rezervasyonlar yüzde 16 arttı.