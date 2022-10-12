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AB Komisyonu'ndan Bosna Hersek'e aday ülke statüsü kararı

Avrupa Birliği Komisyonu, Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Ekleme: 12.10.2022 - 15:05 Güncelleme: 12.10.2022 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
AB Komisyonu'ndan Bosna Hersek'e aday ülke statüsü kararı
Avrupa Birliği Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirildiğini duyurdu.

Varhelyi, Avrupa Parlamentosunda yaptığı Komisyonun 2022 Genişleme Raporu sunumunda, "potansiyel aday" ülke durumundaki Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde teklifte bulunulduğunu açıkladı.

AB'nin Bosna Hersek'i yolsuzlukla mücadele, ifade ve basın özgürlüğü, yasal reformlar gibi konularda denetlemeye devam edeceğini belirten Varhelyi, "14 öncelik" olarak bilinen maddelerin uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

AB Konseyi, 23 Haziran'da Bosna Hersek'e aday statüsü vermeye hazır olduğunu belirtmiş, bu amaçla Komisyonu, belirlenen 14 temel önceliğin uygulanması hakkında rapor sunmaya davet etmişti.
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