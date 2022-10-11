Kılıçdaroğlu için geri sayım; Samimiyet testine günler kaldı

Başörtüsü ile ilgli anayasal düzenleme talimatı veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanlığı'nın çalışmasını devam ettirdiğini ve yakında düzenlemenin şekilleneceğini aktaran Erdoğan Başörtüsüyle ilgili çağrılar yapan Kılıçdaroğlu için bunun bir samimiyet sınavına dönüştüğünü belirtti. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...Geçen çarşamba Meclis'te yaptıkları AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen kamuda başörtüsüyle çalışma hakkı konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduklarını ve tarihi bir çağrı yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:"Esasen, geçtiğimiz 20 yılda yaptığımız düzenlemelerle ülkemizin kanayan yaralarından olan başörtüsüyle eğitim ve çalışma konusundaki sorunları tümüyle çözmüştük.CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu yeniden gündeme getirmesi üzerine özellikle kendi partisi içinde başlayan tartışmalar bize başörtüsü konusunda yasakçı bir zihniyetin halen pusuda beklediğini gösterdi.Biz de madem bu konu yeniden gündeme geldi, öyleyse meselenin çözümünü doğrudan Anayasa güvencesi altına alma teklifinde bulunduk.Bilindiği gibi 2008 yılında Meclis'te 411 oyla kabul edilen ve daha sonra CHP Genel Başkanı'nın imzasıyla açılan dava neticesinde Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir düzenleme var.Arkadaşlarımıza bu düzenleme temelinde, aile kurumunun güçlendirilmesini de içeren daha kapsamlı bir Anayasa değişikliği hazırlığı yapmaları için talimatımızı verdik.Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl bir tutum içerisine gireceğini hep birlikte göreceğiz."