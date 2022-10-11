CHP’li Murat Karayalçın'dan HDP itirafı: Altılı masadan ayrı olarak görüşüyoruz

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı televizyon programında 'HDP'ye elbette bakanlık verilebilir' çıkışının ardından HDP'ye bir destek de eski Devlet Bakanı Murat Karayalçın'dan geldi.Katıldığı yayında 6'lı masayı karıştıracak açıklamalarda bulunan Karayalçın, 'HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu' ifadesini kullandı.CHP'nin 6'lı masadan bağımsız olarak HDP ile görüştüğünü söyleyen Karayalçın, bu görüşmenin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Karayalçın'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde oldu:'Bir ilişkimiz var Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ben HDP ile birlikteliği başlangıçta yüksek sesle dile getirdim. Çıktım televizyon programlarında da bu önerimi tekrar ettim. Şimdi 6'lı masa çıktı ortaya ve biz burada bu 6'lı masaya katılan bizim dışımızdaki beş partinin her birinin duyarlılığını dikkate almak durumundayız.Net olarak söylüyorum; başlangıçta benim önerim buydu. Bizim HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu ama bizim görüşmemiz sürüyor ve sürmeli birliktelikten ayrı olarak.'