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Cenaze aracında uyuşturucu taşıyan zanlılar tutuklandı

Adana’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracı içinde 144 kilo 550 gram esrar taşıyan 2 şüpheli ve olaya karışan 1 kişi tutuklandı.

Ekleme: 11.10.2022 - 11:59 Güncelleme: 11.10.2022 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
Cenaze aracında uyuşturucu taşıyan zanlılar tutuklandı
Adana polisi, Diyarbakır'a cenaze götürüp İstanbul'a dönen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracında şüphe üzerine arama yaptı. Araçta 144 kilo 550 gram esrar yakalandı. Olayla ilgili ikisi İBB taşeronu 3 kişi gözaltına alındı. Araç sürücüsü Ersin E., ifadesinde suçu itiraf etti. Sorguları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 2'si Adana'da 1'i Diyarbakır'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.



OSCAR TEPKİ VERDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Mersin yönüne giden, üzerinde 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehirlerarası cenaze nakil aracı' ibaresi olan minibüsü şüphe üzerine İncirlik polis uygulama noktasında durdurdu. Polis, aracın cenaze taşıma bölümünde, narkotik köpek 'Oscar' ile arama yaptı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Oscar'ın tepki vermesi üzerine araçtaki detaylı incelemede 24 kilosu esrar tozu olmak üzere 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Ersin E. (44) ile yanındaki Bünyamin S. gözaltına alındı. Şüphelilerin, İstanbul'un çeşitli yerlerinden aldıkları 5 cenazeyi; Nevşehir, Kayseri, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a götürdüğü, dönüşte de uyuşturucuyu araca yüklendiği kaydedildi. Şüphelilerle bağlantılı olduğu saptanan H.K. de Diyarbakır'da yakalandı.



İFADESİNDE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cenaze aracının şoförü olan Ersin E., ifadesinde 10 bin lira maaşla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü'nde cenaze nakil araç şoförlüğü yaptığını söyledi. Ersin E., yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olan N.B.'nin kendisine "Eğer Diyarbakır'a giderseniz Diyarbakır'dan esrar gelecek ihtiyacı olan varsa bu işi yapabilir. Diyarbakır'a gideceğiniz zaman beni ara istersen o kişinin numarasını veririm" dediğini anlattı.



"100 BİN LİRAYA TAŞIDIK"

Birlikte yakalandıkları Bünyamin S.'nin bankaya 77 bin lira borcu olduğunu anlatan Ersin E., "N.B.'nin uyuşturucu taşıma işini Bünyamin'e anlattım. O da 'borcumu kapatayım bir kereliğini bu işi yapalım' dedi. 8 Ekim'de İstanbul'un belirli bölgelerinden 5 cenaze topladık. Cenazeleri Nevşehir, Kayseri, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a götürecektik. N.B. den aldığım telefon numarasını aradım ve Diyarbakır'a biz geliyoruz dedim. 9 Ekim'de cenazeyi verdik. kendisini Davut olarak tanıtan kişi ile buluştuk. Esrarı çuvallarla araca yükledi ve 100 bin lira bulunan poşeti bize verdi. Biz Diyarbakır'ı çıkmadan esrardan koku yayılmaya başladı" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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