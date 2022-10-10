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Vatandaşlardan İBB’ye metrobüs rezaleti isyanı: “Metrobüs sistemi gün itibariyle çökmüştür!”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bugüne ulaşımda yaşanan arızalar İstanbulluların zor anlar yaşamasına neden oldu. Bugün de Sefaköy’deki metrobüsün arızalanması sonrası metrobüs duraklarında insan yığınları oluştu, üst geçitlerde adım atacak yer kalmadı. İstanbullu çile üzerine çile çekti. Metrobüslerdeki yoğunluk rezaletine vatandaşlar tepki gösterirken, bu anları gösteren fotoğrafları ve videoları sosyal medyadan paylaşarak İBB’ye isyan etti! Metrobüs hattında ve duraklarında yaşanan çileyi bir vatandaş şöyle özetledi: “Metrobüs sistemi gün itibariyle çökmüştür!” İşte o anlar…

Vatandaşlardan İBB’ye metrobüs rezaleti isyanı: “Metrobüs sistemi gün itibariyle çökmüştür!”
Ekleme: 10.10.2022 - 10:23 Güncelleme: 10.10.2022 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Vatandaşlardan İBB’ye metrobüs rezaleti isyanı: “Metrobüs sistemi gün itibariyle çökmüştür!”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bugüne ulaşımda yaşanan arızalar İstanbulluların zor anlar yaşamasına neden oldu. Metrobüslerde yaşanan arızalar ise en şikâyet edilen toplu ulaşım sorunlarından biri haline geldi. Bugün de İstanbul'da bir metrobüs arızası yaşandı.

YİNE METROBÜS YİNE ARIZA!

Sefaköy'de bulunan metrobüsün arızalanması sebebiyle metrobüs duraklarında yoğunluklar yaşandığı öğrenildi. Vatandaşlar metrobüs duraklarında yığınlar halinde ilerlerken, adım atacak yer bulamadı. İstanbullular metrobüs rezaletini göstermek için çektikleri fotoğraf karelerini ve videoları sosyal medyadan paylaşarak İBB'ye isyan etti.

ADIM ATACAK YER KALMADI: "METROBÜS SİSTEMİ GÜN İTİBARİYLE ÇÖKMÜŞTÜR!"

Örneğin Yenibosna metrobüs üst geçidinden adım atacak yer kalmazken, Uzunçayır metrobüs durağına giderken yaşanan kalabalık vatandaşı isyan ettirdi. Metrobüs rezaletiyle ilgili olarak Hakan Bilgin isimli sosyal medya kullanıcısı metrobüs hattında ve duraklarında yaşanan çileyi şöyle özetledi: "Metrobüs sistemi gün itibariyle çökmüştür!"

VATANDAŞ İSYAN ETTİ: "NE METROYA BİNEBİLİYORUZ, NE METROBÜSE!"

Metrobüste yaşanan çöküşe isyan eden Elif Eylül isimli sosyal medya kullanıcısı ise İbb'ye tepki göstererek "Ne metroya binebiliyoruz, ne metrobüse! Turnikelere ulaşmak için bile yarım saat bekliyoruz! İETT sayesinde herkes gideceği yere geç kaldı!" yorumunda bulundu. Yavuz Selim Taştekne ise Ekrem İmamoğlu'na yazarak "Saat 09.00 Uzunçayır metrobüs durağı. Sayın İmamoğlu her şey çok güzel oluyor mu?" sorusunu sorarak Uzunçayır metrobüs durağında yaşanan yoğunluğun videosunu paylaştı, isyan etti.
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