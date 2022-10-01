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Almanya'da büyük çöküş: Artan fiyatlar ve hayat pahalılığı Köln'de protesto edildi

Almanya'da yüksek enflasyon, artan fiyatlar ve hayat pahalılığını protesto için Köln kentinde miting ve yürüyüş düzenlendi.

Almanya'da büyük çöküş: Artan fiyatlar ve hayat pahalılığı Köln'de protesto edildi
Ekleme: 1.10.2022 - 20:59 Güncelleme: 1.10.2022 - 21:02 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da büyük çöküş: Artan fiyatlar ve hayat pahalılığı Köln'de protesto edildi
Köln şehir merkezinde bir araya gelen yüzlerce protestocu, 'Yeter artık: Fiyatlar düşmek zorunda' temasıyla önce protesto gösterisi düzenleyip konuşmalar yaptı, daha sonra sloganlar atarak tarihi Köln Katedrali'ne yürüdü. Artan enflasyon, yükselen fiyatlar ve aşırı artış gösteren enerji fiyatlarının protesto edildiği gösteride, yetkililerden bu gidişata 'dur' deyip önlem almaları istendi.

Almanya'da büyük çöküş: Artan fiyatlar ve hayat pahalılığı Köln'de protesto edildi



Sadece Köln'de on binlerce kişinin fiyat artışları nedeniyle yoksulluğa sürüklendiğinin vurgulandığı konuşmalarda, artan fiyatlar nedeniyle birçok kişinin gaz ve elektrik faturalarını ödeyemeyeceği, enerji şirketleri başta olmak üzere birçok fırsatçının da bu durumdan faydalanıp karlarına kar kattığı ifade edildi.

Göstericiler, gaz fiyatlarına yapılan zamların geri alınması, kira artışlarında üst limit belirlenmesi, emekli maaşları ile sosyal yardımların artırılması ve 9 avroluk ucuz ulaşım biletlerinin tekrar uygulamaya konulmasını istedi.

Almanya'da büyük çöküş: Artan fiyatlar ve hayat pahalılığı Köln'de protesto edildi



Yürüyüş güzergahlarında yollar trafiğe kapatılırken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
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Almanya'da büyük çöküş: Artan fiyatlar ve hayat pahalılığı Köln'de protesto edildi
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