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Adana'da DEAŞ operasyonu! Örgütün sözde 'savaşçı' militanı tutuklandı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 2 kişi tutuklandı.

Adana'da DEAŞ operasyonu! Örgütün sözde 'savaşçı' militanı tutuklandı
Ekleme: 1.10.2022 - 11:08 Güncelleme: 1.10.2022 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
Adana'da DEAŞ operasyonu! Örgütün sözde 'savaşçı' militanı tutuklandı
Adana'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik yürüttüğü çalışma sonucu yabancı uyruklu 7 kişinin, Suriye ile Irak'ta örgüt içinde faaliyet gösterdiği ve sonrasında yasa dışı yollarda Türkiye'ye giriş yapıp, Adana'da ikamet ettiğini tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından harekete geçen TEM ekipleri, 23 Eylül günü şafak vakti 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



SAVAŞÇI KONUMUNDA

Emniyete götürülen şüphelilerden Muhammet H.'nin (28), örgütün Tel Abyad'daki kampında 50 kişilik bir grupla askeri eğitim aldığı öğrenildi. Ayrıca şüphelinin örgütün Suriye'de gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda 'savaşçı' sıfatıyla yer aldığı, örgüt işgalindeki bölgede silahlı nöbet tuttuğu öne sürüldü.



İDEOLOJİK EĞİTİM

Şüphelilerden Muhammed A.'nin (35) ise örgütün işgalindeki bölgelerde çocuklara ideolojik eğitim verdiği saptandı. Şüphelinin, örgütün 'öğretmen' alımı yapacağı ilanını duyunca başvuruda bulunduğu ve 100 dolar maaş ile çalıştığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed H. ile Muhammed A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı, 1'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Adana'da DEAŞ operasyonu! Örgütün sözde 'savaşçı' militanı tutuklandı
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